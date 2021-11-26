Энтони Лоффредо родился во Франции, но затем, в 2012 году, перебрался в Австралию. До 24 лет он работал обычным охранником, а затем он решил полностью поменять не только свою жизнь, но и свою внешность.
Лоффредо с детства увлекался мутациями, его всего завораживали странные инопланетные существа, на которых и он сам хотел походить. На счету Энтони уже множество необычных операций, среди которых удаление внешней губы (теперь он с трудом говорит), отрезание носового хряща, разрезание языка, вживление имплантов под кожу головы.
Сам себя он называет "черным рептилоидом" и мечтает, что однажды люди вообще перестанут признавать в нем человека. Он полностью зататуировал тело, но признается, что в будущем хотел бы и вовсе избавиться от кожи, заменив ее металлическими пластинами.
На днях Лоффредо объявил, что ради сходства с рептилоидами удалил себе два совершенно здоровых пальца на руке.
"Мне нравится играть роль страшного персонажа. Я часто примеряю ее на себя, особенно ночью на ткмных улицах, это весело".
Будни своей жизни он публикует в Instagram, на его профиль подписано уже 799 тысяч человек. В галерее "Рамблера" - яркие снимки парня с необычной жизнью.