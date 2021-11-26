Энтони Лоффредо родился во Франции, но затем, в 2012 году, перебрался в Австралию. До 24 лет он работал обычным охранником, а затем он решил полностью поменять не только свою жизнь, но и свою внешность.

1/9 Энтони Лоффредо 33 года. Фото: @the_black_alien_project Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 В 24 года он решил начать менять свое тело. Фото: @the_black_alien_project 3/9 На счету Энтони уже множество необычных операций, среди которых удаление внешней губы (теперь он с трудом говорит), отрезание носового хряща, разрезание языка, вживление имплантов под кожу головы. Фото: @the_black_alien_project 4/9 Лоффредо объявил, что ради сходства с рептилоидами удалил себе два совершенно здоровых пальца на руке. Фото: @the_black_alien_project Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Вот как Энтони выглядел до операций. Фото: @the_black_alien_project 6/9 Он говорит, что мутации увлекали его с самого детства. Фото: @the_black_alien_project 7/9 Сам себя он называет "черным рептилоидом" и мечтает, что однажды люди вообще перестанут признавать в нем человека. Фото: @the_black_alien_project Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Он полностью зататуировал тело, но признается, что в будущем хотел бы и вовсе избавиться от кожи, заменив ее металлическими пластинами. Фото: @the_black_alien_project 9/9 Ограничиваться уже выполненными модификациями Француз не собирается. Он уже планирует, каким именно изменением займется в следующий раз. Фото: @the_black_alien_project

Лоффредо с детства увлекался мутациями, его всего завораживали странные инопланетные существа, на которых и он сам хотел походить. На счету Энтони уже множество необычных операций, среди которых удаление внешней губы (теперь он с трудом говорит), отрезание носового хряща, разрезание языка, вживление имплантов под кожу головы.

Сам себя он называет "черным рептилоидом" и мечтает, что однажды люди вообще перестанут признавать в нем человека. Он полностью зататуировал тело, но признается, что в будущем хотел бы и вовсе избавиться от кожи, заменив ее металлическими пластинами.

На днях Лоффредо объявил, что ради сходства с рептилоидами удалил себе два совершенно здоровых пальца на руке.

"Мне нравится играть роль страшного персонажа. Я часто примеряю ее на себя, особенно ночью на ткмных улицах, это весело".