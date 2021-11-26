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Возомнивший себя рептилоидом француз сделал очередную операцию ради еще большего сходства

Стелла Шмель
2 часа назад

Энтони Лоффредо родился во Франции, но затем, в 2012 году, перебрался в Австралию. До 24 лет он работал обычным охранником, а затем он решил полностью поменять не только свою жизнь, но и свою внешность.

Энтони Лоффредо 33 года.
1/9 Энтони Лоффредо 33 года.
Фото: @the_black_alien_project
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В 24 года он решил начать менять свое тело.
2/9 В 24 года он решил начать менять свое тело.
Фото: @the_black_alien_project
На счету Энтони уже множество необычных операций, среди которых удаление внешней губы (теперь он с трудом говорит), отрезание носового хряща, разрезание языка, вживление имплантов под кожу головы.
3/9 На счету Энтони уже множество необычных операций, среди которых удаление внешней губы (теперь он с трудом говорит), отрезание носового хряща, разрезание языка, вживление имплантов под кожу головы.
Фото: @the_black_alien_project
Лоффредо объявил, что ради сходства с рептилоидами удалил себе два совершенно здоровых пальца на руке.
4/9 Лоффредо объявил, что ради сходства с рептилоидами удалил себе два совершенно здоровых пальца на руке.
Фото: @the_black_alien_project
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Вот как Энтони выглядел до операций.
5/9 Вот как Энтони выглядел до операций.
Фото: @the_black_alien_project
Он говорит, что мутации увлекали его с самого детства.
6/9 Он говорит, что мутации увлекали его с самого детства.
Фото: @the_black_alien_project
Сам себя он называет "черным рептилоидом" и мечтает, что однажды люди вообще перестанут признавать в нем человека.
7/9 Сам себя он называет "черным рептилоидом" и мечтает, что однажды люди вообще перестанут признавать в нем человека.
Фото: @the_black_alien_project
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Он полностью зататуировал тело, но признается, что в будущем хотел бы и вовсе избавиться от кожи, заменив ее металлическими пластинами.
8/9 Он полностью зататуировал тело, но признается, что в будущем хотел бы и вовсе избавиться от кожи, заменив ее металлическими пластинами.
Фото: @the_black_alien_project
Ограничиваться уже выполненными модификациями Француз не собирается. Он уже планирует, каким именно изменением займется в следующий раз.
9/9 Ограничиваться уже выполненными модификациями Француз не собирается. Он уже планирует, каким именно изменением займется в следующий раз.
Фото: @the_black_alien_project

Лоффредо с детства увлекался мутациями, его всего завораживали странные инопланетные существа, на которых и он сам хотел походить. На счету Энтони уже множество необычных операций, среди которых удаление внешней губы (теперь он с трудом говорит), отрезание носового хряща, разрезание языка, вживление имплантов под кожу головы.

Сам себя он называет "черным рептилоидом" и мечтает, что однажды люди вообще перестанут признавать в нем человека. Он полностью зататуировал тело, но признается, что в будущем хотел бы и вовсе избавиться от кожи, заменив ее металлическими пластинами.

На днях Лоффредо объявил, что ради сходства с рептилоидами удалил себе два совершенно здоровых пальца на руке.

"Мне нравится играть роль страшного персонажа. Я часто примеряю ее на себя, особенно ночью на ткмных улицах, это весело".

Будни своей жизни он публикует в Instagram, на его профиль подписано уже 799 тысяч человек. В галерее "Рамблера" - яркие снимки парня с необычной жизнью.

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