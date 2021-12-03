Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Высоцкий и 10 "девиц" с Невского: удивительная жизнь Нины Ургант

Советская и российская актриса Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Народная артистка больше всего известна по роли медсестры Раи в «Белорусском вокзале». За всю карьеру она сыграла более чем в 40 фильмах: «Укротительница тигров», «Красавец-мужчина», «Шинель» и других.

Кадр из фильма "Вступление". Нина Ургант сыграла мать Володи, роль которого исполнил Борис Токарев.
1/7 Кадр из фильма "Вступление". Нина Ургант сыграла мать Володи, роль которого исполнил Борис Токарев.
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Нина Ургант в роли жены главного героя Дуси Балуевой в фильме "Знакомьтесь, Балуев".
2/7 Нина Ургант в роли жены главного героя Дуси Балуевой в фильме "Знакомьтесь, Балуев".
Фото: РИА Новости
Владимир Высоцкий и Нина Ургант в фильме «Я родом из детства».
3/7 Владимир Высоцкий и Нина Ургант в фильме «Я родом из детства».
Фото: globallookpress.com
Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов в фильме "Белорусский вокзал".
4/7 Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов в фильме "Белорусский вокзал".
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Павел Кадочников и Нина Ургант в фильме "Укротительница тигров".
5/7 Павел Кадочников и Нина Ургант в фильме "Укротительница тигров".
Фото: Кадр из фильма "Укротительница тигров"
Кадр из фильма "Вступление".
6/7 Кадр из фильма "Вступление".
Фото: РИА Новости
Нина Ургант в роли планового работника Милениной и Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме "Премия".
7/7 Нина Ургант в роли планового работника Милениной и Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме "Премия".
Фото: РИА Новости

«"Десятый наш десантный батальон" ушел в вечность», — соболезнуют семье актрисы в социальных сетях, вспоминая строчки из песни.

Видео дня

У Нины Ургант была очень увлекательная жизнь. Например, она дружила с Владимиром Высоцким. Они познакомились на съемках фильма «Я родом из детства». Он играл раненого молодого танкиста, а она — его любимую женщину.

«Прихожу на студию, с табуреточки поднимается молодой человек «Здравствуйте, я Володя Высоцкий», — ростом мне по плечо, щеки розовые. А нам играть про любовь! Увидев мое лицо, он сказал: «Не огорчайтесь, ради Бога, я на экране получаюсь мужественный». Володя был очень тонким, ранимым человеком», — вспоминала позднее Нина Ургант в интервью.

Между ними завязалась дружба. Тогда Высоцкий выступал в основном только на квартирниках, организованных у кого-то дома. Часто поэт бывал дома у Нины Ургант в Ленинграде:

«Я все время сердилась: "Володя, ну что ты так кричишь! Твои песни такие сложные, я ничего не понимаю". Уставая от потока слов и дикой экспрессии, просила: "Спой мне, пожалуйста, песню о любви". А он улыбался: "Нина, ты ничего не понимаешь, у меня все песни о любви". Я и впрямь тогда не могла его по-настоящему оценить - большое видится на расстоянии. Он был для меня просто Володей, младшим товарищем, коллегой по съемкам».

Однажды Высоцкий позвонил Ургант и спросил, можно ли он придет к ней с гостями. Актриса не отказала, и у нее на пороге появилось 10 "девиц". Она подумала, что это дочки генералов, а оказалось — девушки легкого поведения с Невского проспекта:

«Он всегда сидел на кухне с гитарой, у его ног устраивалась моя собака Зурикелла. И он пел нам. Однажды звонит: «Нина, можешь принять меня с гостями?» — «А с кем?» — «Ну, увидишь, я хочу попеть!» — «Ну конечно, приходите!». Я посадила гостей за стол, заварила классный чай, купила пряников. Володя вошел, а за ним 10 девиц. Очаровательных молодых женщин, от которых пахло французскими духами «Шанель». В сережках и колечках, в бриллиантиках, изумительно, шикарно одетых, мне бы в жизни так не нарядиться. Я подумала: «Наверное, дочки генералов или послов». Он стал им петь. Володя пел им часа два или три, а когда красавицы ушли, я спросила его: «Что это за очаровательные женщины? Кто они?!» Володя улыбнулся и так невозмутимо: «П*********и с Невского...» Думаю, ему нужен был и такой зритель».

Люди,Фото,Нина Ургант,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители