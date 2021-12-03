Советская и российская актриса Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Народная артистка больше всего известна по роли медсестры Раи в «Белорусском вокзале». За всю карьеру она сыграла более чем в 40 фильмах: «Укротительница тигров», «Красавец-мужчина», «Шинель» и других.
«"Десятый наш десантный батальон" ушел в вечность», — соболезнуют семье актрисы в социальных сетях, вспоминая строчки из песни.
У Нины Ургант была очень увлекательная жизнь. Например, она дружила с Владимиром Высоцким. Они познакомились на съемках фильма «Я родом из детства». Он играл раненого молодого танкиста, а она — его любимую женщину.
«Прихожу на студию, с табуреточки поднимается молодой человек «Здравствуйте, я Володя Высоцкий», — ростом мне по плечо, щеки розовые. А нам играть про любовь! Увидев мое лицо, он сказал: «Не огорчайтесь, ради Бога, я на экране получаюсь мужественный». Володя был очень тонким, ранимым человеком», — вспоминала позднее Нина Ургант в интервью.
Между ними завязалась дружба. Тогда Высоцкий выступал в основном только на квартирниках, организованных у кого-то дома. Часто поэт бывал дома у Нины Ургант в Ленинграде:
«Я все время сердилась: "Володя, ну что ты так кричишь! Твои песни такие сложные, я ничего не понимаю". Уставая от потока слов и дикой экспрессии, просила: "Спой мне, пожалуйста, песню о любви". А он улыбался: "Нина, ты ничего не понимаешь, у меня все песни о любви". Я и впрямь тогда не могла его по-настоящему оценить - большое видится на расстоянии. Он был для меня просто Володей, младшим товарищем, коллегой по съемкам».
Однажды Высоцкий позвонил Ургант и спросил, можно ли он придет к ней с гостями. Актриса не отказала, и у нее на пороге появилось 10 "девиц". Она подумала, что это дочки генералов, а оказалось — девушки легкого поведения с Невского проспекта:
«Он всегда сидел на кухне с гитарой, у его ног устраивалась моя собака Зурикелла. И он пел нам. Однажды звонит: «Нина, можешь принять меня с гостями?» — «А с кем?» — «Ну, увидишь, я хочу попеть!» — «Ну конечно, приходите!». Я посадила гостей за стол, заварила классный чай, купила пряников. Володя вошел, а за ним 10 девиц. Очаровательных молодых женщин, от которых пахло французскими духами «Шанель». В сережках и колечках, в бриллиантиках, изумительно, шикарно одетых, мне бы в жизни так не нарядиться. Я подумала: «Наверное, дочки генералов или послов». Он стал им петь. Володя пел им часа два или три, а когда красавицы ушли, я спросила его: «Что это за очаровательные женщины? Кто они?!» Володя улыбнулся и так невозмутимо: «П*********и с Невского...» Думаю, ему нужен был и такой зритель».