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2 часа назад

Как сейчас выглядит Кончита Вурст

Многие запомнили "Евровидение", которое проходило в 2014 году, благодаря, пожалуй, самому эпатажному участнику шоу. Речь конечно же о поп-певце Кончите Вурст, который своим образом покорил буквально всех. Образ женщины с бородой он примерил на себя идеально, но шло время и даже такие яркие воспоминания постепенно блекнут, уступая место для восхищения другими артистами. Но что же стало с самой Кончитой Вурст? Что певец делает теперь и, главное, как он выглядит?

Многие запомнили "Евровидение", которое проходило в 2014 году, благодаря, пожалуй, самому эпатажному участнику шоу.
1/9 Многие запомнили "Евровидение", которое проходило в 2014 году, благодаря, пожалуй, самому эпатажному участнику шоу.
Фото: @conchitawurst
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Речь конечно же о поп-певце Кончите Вурст, который своим образом покорил буквально всех.
2/9 Речь конечно же о поп-певце Кончите Вурст, который своим образом покорил буквально всех.
Фото: @conchitawurst
Образ женщины с бородой он примерил на себя идеально, но шло время и даже такие яркие воспоминания постепенно блекнут, уступая место для восхищения другими артистами. Но что же стало с самой Кончитой Вурст?
3/9 Образ женщины с бородой он примерил на себя идеально, но шло время и даже такие яркие воспоминания постепенно блекнут, уступая место для восхищения другими артистами. Но что же стало с самой Кончитой Вурст?
Фото: @conchitawurst
Том Нойвирт родился в Австрии 6 ноября 1988 года и в шоу-бизнесе с малых лет.
4/9 Том Нойвирт родился в Австрии 6 ноября 1988 года и в шоу-бизнесе с малых лет.
Фото: @conchitawurst
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Еще задолго до "Евровидения" он принимал участие в различных шоу талантов.
5/9 Еще задолго до "Евровидения" он принимал участие в различных шоу талантов.
Фото: @conchitawurst
Спустя несколько лет после нашумевшего песенного конкурса Том отошел от образа "бородатой женщины" и теперь предпочитает выглядеть более брутально.
6/9 Спустя несколько лет после нашумевшего песенного конкурса Том отошел от образа "бородатой женщины" и теперь предпочитает выглядеть более брутально.
Фото: @conchitawurst
В повседневной жизни он носит короткую стрижку и практически не бреется.
7/9 В повседневной жизни он носит короткую стрижку и практически не бреется.
Фото: @conchitawurst
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Но любовь к эпатажу все еще жива.
8/9 Но любовь к эпатажу все еще жива.
Фото: @conchitawurst
А как вам такое перевоплощение?
9/9 А как вам такое перевоплощение?
Фото: @conchitawurst

Том Нойвирт родился в Австрии 6 ноября 1988 года и в шоу-бизнесе с малых лет. Еще задолго до "Евровидения" он принимал участие в различных шоу талантов.

Спустя несколько лет после нашумевшего песенного конкурса Том отошел от образа "бородатой женщины" и теперь предпочитает выглядеть более брутально. В повседневной жизни он носит короткую стрижку и практически не бреется.

Больше фотографий того, как выглядит Кончита Вурст в 2021 году, в галерее "Рамблера".

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