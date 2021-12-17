Как сейчас выглядит Кончита Вурст

Многие запомнили "Евровидение", которое проходило в 2014 году, благодаря, пожалуй, самому эпатажному участнику шоу. Речь конечно же о поп-певце Кончите Вурст, который своим образом покорил буквально всех. Образ женщины с бородой он примерил на себя идеально, но шло время и даже такие яркие воспоминания постепенно блекнут, уступая место для восхищения другими артистами. Но что же стало с самой Кончитой Вурст? Что певец делает теперь и, главное, как он выглядит?

1/9 Многие запомнили "Евровидение", которое проходило в 2014 году, благодаря, пожалуй, самому эпатажному участнику шоу. Фото: @conchitawurst Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Речь конечно же о поп-певце Кончите Вурст, который своим образом покорил буквально всех. Фото: @conchitawurst 3/9 Образ женщины с бородой он примерил на себя идеально, но шло время и даже такие яркие воспоминания постепенно блекнут, уступая место для восхищения другими артистами. Но что же стало с самой Кончитой Вурст? Фото: @conchitawurst 4/9 Том Нойвирт родился в Австрии 6 ноября 1988 года и в шоу-бизнесе с малых лет. Фото: @conchitawurst Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Еще задолго до "Евровидения" он принимал участие в различных шоу талантов. Фото: @conchitawurst 6/9 Спустя несколько лет после нашумевшего песенного конкурса Том отошел от образа "бородатой женщины" и теперь предпочитает выглядеть более брутально. Фото: @conchitawurst 7/9 В повседневной жизни он носит короткую стрижку и практически не бреется. Фото: @conchitawurst Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Но любовь к эпатажу все еще жива. Фото: @conchitawurst 9/9 А как вам такое перевоплощение? Фото: @conchitawurst

Том Нойвирт родился в Австрии 6 ноября 1988 года и в шоу-бизнесе с малых лет. Еще задолго до "Евровидения" он принимал участие в различных шоу талантов.

Спустя несколько лет после нашумевшего песенного конкурса Том отошел от образа "бородатой женщины" и теперь предпочитает выглядеть более брутально. В повседневной жизни он носит короткую стрижку и практически не бреется.