Как сейчас выглядит Кончита Вурст

Многие запомнили "Евровидение", которое проходило в 2014 году, благодаря, пожалуй, самому эпатажному участнику шоу. Речь конечно же о поп-певце Кончите Вурст, который своим образом покорил буквально всех. Образ женщины с бородой он примерил на себя идеально, но шло время и даже такие яркие воспоминания постепенно блекнут, уступая место для восхищения другими артистами. Но что же стало с самой Кончитой Вурст? Что певец делает теперь и, главное, как он выглядит?
Том Нойвирт родился в Австрии 6 ноября 1988 года и в шоу-бизнесе с малых лет. Еще задолго до "Евровидения" он принимал участие в различных шоу талантов.
Спустя несколько лет после нашумевшего песенного конкурса Том отошел от образа "бородатой женщины" и теперь предпочитает выглядеть более брутально. В повседневной жизни он носит короткую стрижку и практически не бреется.
Больше фотографий того, как выглядит Кончита Вурст в 2021 году, в галерее "Рамблера".