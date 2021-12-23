Самым высоким мужчиной в мире считается житель Турции Султан Кесен (Sultan Kosen). Его рост — 2,51 метра, а длина стопы — 36 сантиметров. Турок попал
в Книгу рекордов Гиннеса. Недавно мужчина приезжал в Россию и даже признался в любви в Москве в своем Instagram-аккаунте. Рассказываем, что он тут делал.
Султану Кесену 39 лет. Высокий рост мужчины связан с опухолью гипофиза. Из-за болезни он может передвигаться только с помощью костылей. Турок не смог окончить среднюю школу, поэтому занимался фермерством. Своими преимуществами он назвал возможность поменять лампочку без стремянки или, например, достать до веток деревьев. Однако есть и проблемы: мужчине сложно подобрать себе одежду и приходиться делать обувь на заказ, а еще ему сложно залезать в легковые автомобили.
Несмотря на свой рост, Султан Кесен был женат. Его женой стала женщина, рост которой — всего 175 сантиметров. Однако недавно супруги развелись, и Султан решил искать себе новую невестку. По его мнению, россиянки отличаются своей красотой и широтой души. Мужчина мечтает, чтобы избранница родила ему двоих детей: мальчика и девочку.
Приехав в Россию, он принял участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
«Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах», — рассказал Кесен.