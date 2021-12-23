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2 часа назад

"Русские любят горячих мужчин": что самый высокий человек в мире делал в России

Самым высоким мужчиной в мире считается житель Турции Султан Кесен (Sultan Kosen). Его рост — 2,51 метра, а длина стопы — 36 сантиметров. Турок попал

1/8 Самым высоким мужчиной в мире считается житель Турции Султан Кесен (Sultan Kosen).
Фото: @sultankosen47
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2/8 Его рост — 2,51 метра, а длина стопы — 36 сантиметров.
Фото: @sultankosen47
3/8 Турок попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Фото: @sultankosen47
4/8 Султану Кесену 39 лет.
Фото: @sultankosen47
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5/8 Высокий рост мужчины связан с опухолью гипофиза. Из-за болезни он может передвигаться только с помощью костылей.
Фото: @sultankosen47
6/8 Турок не смог окончить среднюю школу, поэтому занимался фермерством.
Фото: @sultankosen47
7/8 Несмотря на свой рост, Султан Кесен был женат. Его женой стала женщина, рост которой — всего 175 сантиметров.
Фото: @sultankosen47
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8/8 Недавно супруги развелись, и Султан решил искать себе новую невестку в России.
Фото: @sultankosen47

в Книгу рекордов Гиннеса. Недавно мужчина приезжал в Россию и даже признался в любви в Москве в своем Instagram-аккаунте. Рассказываем, что он тут делал.

Султану Кесену 39 лет. Высокий рост мужчины связан с опухолью гипофиза. Из-за болезни он может передвигаться только с помощью костылей. Турок не смог окончить среднюю школу, поэтому занимался фермерством. Своими преимуществами он назвал возможность поменять лампочку без стремянки или, например, достать до веток деревьев. Однако есть и проблемы: мужчине сложно подобрать себе одежду и приходиться делать обувь на заказ, а еще ему сложно залезать в легковые автомобили.

Несмотря на свой рост, Султан Кесен был женат. Его женой стала женщина, рост которой — всего 175 сантиметров. Однако недавно супруги развелись, и Султан решил искать себе новую невестку. По его мнению, россиянки отличаются своей красотой и широтой души. Мужчина мечтает, чтобы избранница родила ему двоих детей: мальчика и девочку.

Приехав в Россию, он принял участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

«Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми. Я могу обеспечить себя и не нуждаюсь в деньгах», — рассказал Кесен.

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