Самым высоким мужчиной в мире считается житель Турции Султан Кесен (Sultan Kosen). Его рост — 2,51 метра, а длина стопы — 36 сантиметров. Турок попал

1/8 Самым высоким мужчиной в мире считается житель Турции Султан Кесен (Sultan Kosen). Фото: @sultankosen47 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Его рост — 2,51 метра, а длина стопы — 36 сантиметров. Фото: @sultankosen47 3/8 Турок попал в Книгу рекордов Гиннеса. Фото: @sultankosen47 4/8 Султану Кесену 39 лет. Фото: @sultankosen47 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Высокий рост мужчины связан с опухолью гипофиза. Из-за болезни он может передвигаться только с помощью костылей. Фото: @sultankosen47 6/8 Турок не смог окончить среднюю школу, поэтому занимался фермерством. Фото: @sultankosen47 7/8 Несмотря на свой рост, Султан Кесен был женат. Его женой стала женщина, рост которой — всего 175 сантиметров. Фото: @sultankosen47 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Недавно супруги развелись, и Султан решил искать себе новую невестку в России. Фото: @sultankosen47

в Книгу рекордов Гиннеса. Недавно мужчина приезжал в Россию и даже признался в любви в Москве в своем Instagram-аккаунте. Рассказываем, что он тут делал.

Султану Кесену 39 лет. Высокий рост мужчины связан с опухолью гипофиза. Из-за болезни он может передвигаться только с помощью костылей. Турок не смог окончить среднюю школу, поэтому занимался фермерством. Своими преимуществами он назвал возможность поменять лампочку без стремянки или, например, достать до веток деревьев. Однако есть и проблемы: мужчине сложно подобрать себе одежду и приходиться делать обувь на заказ, а еще ему сложно залезать в легковые автомобили.

Несмотря на свой рост, Султан Кесен был женат. Его женой стала женщина, рост которой — всего 175 сантиметров. Однако недавно супруги развелись, и Султан решил искать себе новую невестку. По его мнению, россиянки отличаются своей красотой и широтой души. Мужчина мечтает, чтобы избранница родила ему двоих детей: мальчика и девочку.

Приехав в Россию, он принял участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале.