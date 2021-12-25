Где сейчас звезда интернета 2010-х Света Яковлева

Света Яковлева была звездой интернета еще задолго до появления ТикТока. Девушка прославилась своим эпатажным внешним видом и фриковатым поведением в 2010-х: она снимала странные ролики, фотографировалась со звездами и рассказывала в интервью о своей якобы роскошной жизни. "Светскую львицу" без передних зубов и c неровным автозагаром на коже принимали за городскую сумасшедшую, тем не менее, видео с ней пользовались большой популярностью в соцсетях.

Сейчас Свете Яковлевой 28 лет, и она продолжает создавать вокруг себя иллюзию богатой жизни. Девушка фотографируется с дорогими автомобилями, огромными букетами роз и дорогими сумками, подписывая снимки словами "люкс", "вип", "звезда". В целом за 10 лет она не изменилась внешне и придерживается старого стиля. В Instagram-аккаунте Светы Яковлевой более 52 тысяч подписчиков, а в описании профиля написано, что она работает телеведущей, но правда это или нет, неизвестно.

В последний раз она снималась в проекте телеканала СТС Love "Сердца за любовь", а в августе 2019 года Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки запрещенными веществами. Эту информацию подтвердил ее PR-директор Николай Титов.

Что касается личной жизни, девушка не замужем, хотя на своей странице во "ВКонтакте" она утверждает обратное. В начале своей карьеры она утверждала, что состоит в отношениях с ведущим MTV Артемом Королевым, но он это опроверг.