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54 минуты назад

Где сейчас звезда интернета 2010-х Света Яковлева

Света Яковлева была звездой интернета еще задолго до появления ТикТока. Девушка прославилась своим эпатажным внешним видом и фриковатым поведением в 2010-х: она снимала странные ролики, фотографировалась со звездами и рассказывала в интервью о своей якобы роскошной жизни. "Светскую львицу" без передних зубов и c неровным автозагаром на коже принимали за городскую сумасшедшую, тем не менее, видео с ней пользовались большой популярностью в соцсетях.

1/8 Света Яковлева была звездой интернета еще задолго до появления ТикТока.
Фото: Света Яковлева/ "ВКонтакте"
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2/8 Девушка прославилась своим эпатажным внешним видом и фриковатым поведением в 2010-х.
Фото: Света Яковлева/ "ВКонтакте"
3/8 Она снимала странные ролики, фотографировалась со звездами и рассказывала в интервью о своей якобы роскошной жизни.
Фото: Света Яковлева/ "ВКонтакте"
4/8 "Светскую львицу" принимали за городскую сумасшедшую, тем не менее, видео с ней пользовались большой популярностью в соцсетях.
Фото: Света Яковлева/ "ВКонтакте"
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5/8 Сейчас Свете Яковлевой 28 лет, и она продолжает создавать вокруг себя иллюзию богатой жизни.
Фото: Света Яковлева/ "ВКонтакте"
6/8 В целом за 10 лет она не изменилась внешне и придерживается старого стиля.
Фото: Света Яковлева/ "ВКонтакте"
7/8 В Instagram-аккаунте Светы Яковлевой более 52 тысяч подписчиков, а в описании профиля написано, что она работает телеведущей.
Фото: @mtvsvetavip
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8/8 Вот в таком необычном для себя амплуа предстала Яковлева на одной из фотосессий.
Фото: @mtvsvetavip

Сейчас Свете Яковлевой 28 лет, и она продолжает создавать вокруг себя иллюзию богатой жизни. Девушка фотографируется с дорогими автомобилями, огромными букетами роз и дорогими сумками, подписывая снимки словами "люкс", "вип", "звезда". В целом за 10 лет она не изменилась внешне и придерживается старого стиля. В Instagram-аккаунте Светы Яковлевой более 52 тысяч подписчиков, а в описании профиля написано, что она работает телеведущей, но правда это или нет, неизвестно.

В последний раз она снималась в проекте телеканала СТС Love "Сердца за любовь", а в августе 2019 года Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки запрещенными веществами. Эту информацию подтвердил ее PR-директор Николай Титов.

Что касается личной жизни, девушка не замужем, хотя на своей странице во "ВКонтакте" она утверждает обратное. В начале своей карьеры она утверждала, что состоит в отношениях с ведущим MTV Артемом Королевым, но он это опроверг.

Как Света Яковлева выглядит сейчас, смотрите в галерее "Рамблера".

Люди,Фото,Николай Титов,Артем Королев,
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