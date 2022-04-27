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2 часа назад

Как советские актрисы выглядели в купальниках: фото

Мира Маркина

Женщина стремиться всегда выглядеть элегантно и красиво, а известные актрисы в особенности всегда следили за своим внешним видом - к ним ведь всегда приковано столько внимания. И даже если речь идет об одном только купальнике, то и он должен быть потрясающим.

1/9 Наталья Кустинская и Наталья Фатеева
Фото: Кадр из фильма «Три плюс два»
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2/9 Наталья Кустинская и Наталья Фатеева
Фото: Кадр из фильма «Три плюс два»
3/9 Светлана Светличная
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
4/9 Наталья Негода
Фото: Кадр из фильма «Маленькая Вера»
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5/9 Елена Копыль
Фото: Кадр из фильма «Дама с попугаем»
6/9 Наталья Варлей
Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
7/9 Анна Назарьева
Фото: Кадр из фильма «Приморский бульвар»
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8/9 Наталья Селезнева
Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
9/9 Людмила Гурченко
Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»

В те времена фотографии не распространялись по газетам так, как сейчас по интернету, потому увидеть, как в реальной жизни одевается на пляж звезда, мало кому предоставлялось возможным. Но вот в кино такое встретить можно было. Несмотря на довольно строгие рамки цензуры и общественного мнения, некоторые актрисы все же шли на такое в кадре по заданию режиссеров. В нашей фотогалерее кадры из кино, на которых известные советские актрисы появлялись в одних только купальниках... или еще и с забавными шапочками на голове, как в истории с героиней Людмилы Гурченко в картине "Любовь и голуби".

Такого рода кадры в те времена выглядели очень провокационно, ведь законы морали были довольно жесткими и появление девушки в кадре в подобном виде не особо вписывалось в их рамки. Слитный купальник - еще куда ни шло, но раздельный - это слишком. Однако не всегда эти правила соблюдались.

Например, Светлана Светличная, представшая в кадре в открытом раздельном плавательном костюме, и в жизни бы такой не надела, она предпочитала выглядеть скромнее, но для кадра решилась и на такой. А купальник Елены Копыль в фильме "Дама с попугаем" и вовсе больше похож на современный бикини - смелость актрисы и режиссера поразила зрителей и, надо сказать, никого равнодушным не оставила.

А вот Наталья Варлей в кадре все же старалась появляться лишь в закрытых купальниках, хотя в жизни могла чувствовать себя более свободно и надевать раздельные.

Люди,Фото,Светлана Светличная,Наталья Варлей,Людмила Гурченко,
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