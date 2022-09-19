Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

Как Элвиса Пресли забрали в армию на пике карьеры

Диана Товсепова

Культовый американский музыкант Элвис Пресли у большинства людей ассоциируется с эпатажем, творчеством и ярким талантом. Однако мало кто знает, что он отдал воинский долг родине и успел два года прослужить в армии, уже будучи звездой. Конечно, пресса шумно обсуждала службу короля рок-н-ролла. Артист поступил на службу 19 сентября 1958 года, 64 года назад. Подробнее о том, как армия приняла мировую звезду и почему наступили "темные времена" в его жизни, "Рамблер" расскажет в фоторепортаже с армейскими кадрами Элвиса Пресли.

1/7 Когда Элвиса призвали в армию в 1957 году, возникло множество вопросов: может ли самый известный человек в Соединенных Штатах быть полезным на службе или он будет только мешать? Что, если вместо этого он станет просто путешествовать и развлекать войска? Придется ли ему лишиться своей стрижки «утиный хвост», которая похитила сердца стольких молодых женщин?
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Ему предлагали контракты разные виды вооруженных сил. Были и экстравагантные предложения: военно-морской флот предложил создать «компанию Элвиса Пресли», состоящую из его друзей из Мемфиса, а ВВС хотели использовать его в качестве модели для вербовки, а не отправлять в бой . Также ему предлагали давать концерты только для служащих в армии, но вместо этого Элвис решил быть обычным солдатом.
Фото: globallookpress.com
3/7 «Люди ожидали, что я так или иначе облажаюсь, оплошаю. Они думали, что я не выдержу и так далее, и я был полон решимости пойти на все, чтобы доказать обратное. Не только людям, которые задавались вопросом, но и мне самому», — рассказывал он позже о своем решении.
Фото: legion-media.ru
4/7 От культовой прически Элвису на время службы пришлось отказаться. «Ну, волосы сегодня, завтра нет», — сказал Элвис, когда его волосы упали на пол, согласно статье Washington Post 1958 года.
Фото: legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 Он был направлен в бронетанковую дивизию недалеко от Франкфурта, Германия, в качестве водителя грузовика у офицера по имени капитан Рассел. Сообщается, что Рассела раздражала слава Элвиса. Женщины преследовали его везде, почта компании увеличилась с одного мешка в день до 15, а немецкие девушки пытались перелезть через забор базы, чтобы увидеть певца.
Фото: globallookpress.com
6/7 Поэтому капитан перевел Элвиса во взвод разведчиков. Во время службы в армии умерла мама Элвиса и это стало для него величайшей трагедией. После похорон он вернулся в армию, продолжил службу, устраивая для своих сослуживцев вечеринки и "грязные путешествия" по Европе. Солдаты не раз ввязывались в драки и попадали в скандалы. В одной из поездок Элвис познакомился с 14-летней Присциллой Болье, дочерью армейского офицера, и сразу же начал с ней встречаться. В конце концов они поженились в 1967 году и развелись в 1973-м.
Фото: globallookpress.com
7/7 В это время коллега-сержант познакомил Элвиса с амфетаминами, которые он начал принимать почти ежедневно. Началась темная полоса его жизни, несмотря на то, что по возвращении из армии, Элвис продолжал выпускать хиты, новое поколение рок-групп начало его затмевать. Элвис все больше погружался в зависимость, принимая обезболивающие препараты вместе с амфетаминами. Он почти полностью прекратил гастролировать на восемь лет в 1961 году и вообще избегал людей. Многие считают, что именно его двухлетний перерыв на службу привел звезду к печальному финалу.
Фото: globallookpress.com
Люди,Фото,Элвис Пресли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители