Как Элвиса Пресли забрали в армию на пике карьеры

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Поэтому капитан перевел Элвиса во взвод разведчиков. Во время службы в армии умерла мама Элвиса и это стало для него величайшей трагедией. После похорон он вернулся в армию, продолжил службу, устраивая для своих сослуживцев вечеринки и "грязные путешествия" по Европе. Солдаты не раз ввязывались в драки и попадали в скандалы. В одной из поездок Элвис познакомился с 14-летней Присциллой Болье, дочерью армейского офицера, и сразу же начал с ней встречаться. В конце концов они поженились в 1967 году и развелись в 1973-м.