Как Элвиса Пресли забрали в армию на пике карьеры

Культовый американский музыкант Элвис Пресли у большинства людей ассоциируется с эпатажем, творчеством и ярким талантом. Однако мало кто знает, что он отдал воинский долг родине и успел два года прослужить в армии, уже будучи звездой. Конечно, пресса шумно обсуждала службу короля рок-н-ролла. Артист поступил на службу 19 сентября 1958 года, 64 года назад. Подробнее о том, как армия приняла мировую звезду и почему наступили "темные времена" в его жизни, "Рамблер" расскажет в фоторепортаже с армейскими кадрами Элвиса Пресли.