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3 часа назад

Рианна и Джонни Депп: как бы выглядели современные звезды в эпоху Возрождения

Мира Маркина

Французский цифровой художник Кьес создает портреты звезд поп-культуры в образах эпохи Возрождения. Как бы выглядели знаменитости, если бы жили в XVII-XVIII веках, смотрите в материале «Рамблера».

1/9 Рианна
Фото: Соцсети
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2/9 Джонни Депп
Фото: Соцсети
3/9 Билли Айлиш
Фото: Соцсети
4/9 Канье Уэст
Фото: Соцсети
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5/9 Мик Джаггер
Фото: Соцсети
6/9 Джей Зи и Бейонсе
Фото: Соцсети
7/9 Джоди Комер
Фото: Соцсети
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8/9 Ева Грин
Фото: Соцсети
9/9 Венсан Кассель
Фото: Соцсети

Первые работы Кьеса изображали французских рэперов, но позже он включил в них и других знаменитостей. Его картины сделаны с помощью компьютерных программ, но результаты выглядят точно так же, как настоящие картины из прошлого. Каждый образ тщательно продуман и отвечает духу эпохи: высокие прически, сложные наряды, вычурные позы, соответствующий интерьер.

Как известно, художники того времени рисовали портреты богатых и знаменитых членов общества, чтобы показать власть и деньги. После того, как работы завершались, портреты помещали в вычурные и роскошные рамы и вешали на самые видные места в особняках их обладателей. Что же, картины Кьеса также вполне могут украшать гостиные мировых знаменитостей.

Героями произведений Кьеса стали Рианна, Джонни Депп, Джей Зи и Бейонсе, Мик Джаггер, Билли Айлиш, Ева Грин, Венсан Кассель и многие другие.

Оценить работы французского цифрового художника вы можете в нашей галерее.

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