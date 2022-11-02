Французский цифровой художник Кьес создает портреты звезд поп-культуры в образах эпохи Возрождения. Как бы выглядели знаменитости, если бы жили в XVII-XVIII веках, смотрите в материале «Рамблера».
Первые работы Кьеса изображали французских рэперов, но позже он включил в них и других знаменитостей. Его картины сделаны с помощью компьютерных программ, но результаты выглядят точно так же, как настоящие картины из прошлого. Каждый образ тщательно продуман и отвечает духу эпохи: высокие прически, сложные наряды, вычурные позы, соответствующий интерьер.
Как известно, художники того времени рисовали портреты богатых и знаменитых членов общества, чтобы показать власть и деньги. После того, как работы завершались, портреты помещали в вычурные и роскошные рамы и вешали на самые видные места в особняках их обладателей. Что же, картины Кьеса также вполне могут украшать гостиные мировых знаменитостей.
Героями произведений Кьеса стали Рианна, Джонни Депп, Джей Зи и Бейонсе, Мик Джаггер, Билли Айлиш, Ева Грин, Венсан Кассель и многие другие.
Оценить работы французского цифрового художника вы можете в нашей галерее.