Французский цифровой художник Кьес создает портреты звезд поп-культуры в образах эпохи Возрождения. Как бы выглядели знаменитости, если бы жили в XVII-XVIII веках, смотрите в материале «Рамблера».

1/9 Рианна Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Джонни Депп Фото: Соцсети 3/9 Билли Айлиш Фото: Соцсети 4/9 Канье Уэст Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Мик Джаггер Фото: Соцсети 6/9 Джей Зи и Бейонсе Фото: Соцсети 7/9 Джоди Комер Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Ева Грин Фото: Соцсети 9/9 Венсан Кассель Фото: Соцсети

Первые работы Кьеса изображали французских рэперов, но позже он включил в них и других знаменитостей. Его картины сделаны с помощью компьютерных программ, но результаты выглядят точно так же, как настоящие картины из прошлого. Каждый образ тщательно продуман и отвечает духу эпохи: высокие прически, сложные наряды, вычурные позы, соответствующий интерьер.

Как известно, художники того времени рисовали портреты богатых и знаменитых членов общества, чтобы показать власть и деньги. После того, как работы завершались, портреты помещали в вычурные и роскошные рамы и вешали на самые видные места в особняках их обладателей. Что же, картины Кьеса также вполне могут украшать гостиные мировых знаменитостей.