Как сейчас выглядит самый красивый преступник в мире

В 2014 году мир облетела фотография 30-летнего преступника Джереми Микса, которого судили за незаконное хранение оружие. После того как снимок собрал огромное количество перепостов в соцсетях, судьбой необычного подсудимого заинтересовались журналисты. С легкой подачи таблоидов Джереми Микс в считанные дни превратился в «Самого красивого преступника в мире».

1/11 Джереми Микс во время благотворительного вечера amfAR в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, 2017 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Джереми Микс во время 72-го Каннского фестиваля, 2019 год Фото: globallookpress.com 3/11 Джереми Микс со второй супругой Хлоей Грин в Монте-Карло, 2018 год Фото: globallookpress.com 4/11 Модель Андреа Сасу и Джереми Микс во время 72-го Каннского фестиваля, 2019 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Джереми Микс в 2020 году Фото: globallookpress.com 6/11 Джереми Микс на подиуме, 2020 год Фото: globallookpress.com 7/11 Ирландская модель «Мисс Ирландия 2003» Розанна Дэвисон и Джереми Микс в 2020 году Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Фотография из соцсетей Джереми Микса 2021 год Фото: Соцсети 9/11 Джереми Микс в Голливуде, 2022 год Фото: globallookpress.com 10/11 Фотография из соцсетей Джереми Микса 2022 год Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Фотография из соцсетей Джереми Микса 2022 год Фото: Соцсети

Микс родился в штате Вашингтон, но вырос в Калифорнии. Его семью можно смело назвать неблагополучной, ведь родители Джереми употребляли тяжелые наркотики. При этом отец Микса постоянно избивал супругу. Спустя 9 месяцев после рождения мальчика, его мать решила сбежать от жестокого мужа. Она собрала малыша, старшего сына Эмери и дочь Кармеллу и скрылась в неизвестном направлении. Единственной, кто знал о местонахождении беглецов, оказалась подруга семьи. Разъяренный отец пришел к ней и после того, как она отказалась раскрыть местоположение супруги, зарезал ее. В итоге главу семейства приговорили к пожизненному сроку за жестокое убийство.

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В 14 лет Джереми связался с лос-анджелесской уличной бандой Crips. Он участвовал в драках, вооруженных грабежах, воровстве и вооруженных стычках с конкурентами. Свой первый срок Микс получил в возрасте 18 лет за жестокое избиение другого подростка. В сумме он проведет за решеткой около 10 лет за совершение различных преступлений. Неизвестно, чем бы окончилась жизнь Джереми, если бы не слава, что обрушилась на него в социальных сетях в 2014 году. Еще в тюрьме Микс заключил контракт с агентством White Cross Management. После освобождения он начал работать в шоу-бизнесе и завязал с криминальным прошлым.

Сейчас Джереми Микс один из самых высокооплачиваемых мужчин-моделей в мире. Его видели в компании с Пэрис Хилтон и Мадонной, а российская звезда Ольга Бузова в 2018 году пригласила бывшего бандита сняться в клипе на песню Wi-Fi. После первой волны славы Микс пропал из новостных сводок, но он все также продолжает участвовать в модных показах и сниматься для фэшн-журналов.

В конце 2022-го он стал лицом Bluemagazine, снялся во второй части сериала Secret Society и купил дом. Сейчас он встречается с новой подружкой, которая может похвастаться титулом «Мисс Боливия».