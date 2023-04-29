Судьба России, миф, черный маг или святой: кем был Григорий Распутин

Григорий Распутин – один из самых загадочных персонажей эпохи правления Николая II. Простой сибирский крестьянин и странник приобрёл всемирную известность благодаря тому, что стал близким другом императорской семьи. Среди высшего света и простого народа о Распутине ходили разнообразные, порой ужасающие слухи. Одни называли его черным магом и считали, что он продал душу дьяволу. Вторые видели в нем великого пророка, который предсказал падение Российской Империи и смерь его благодетелей. Третьи считали старца мошенником и развратником и даже любовником императрицы Александры Федоровны.

Дата рождения Григория Распутина покрыта тайной. Считается, что он появился на свет 9 января 1898 года в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии в семье ямщика. При этом сам Распутин сообщал противоречивые сведения о дате рождения. Он специально завышал свой возраст, так как старался соответствовать образу мудрого православного старца.

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Распутин объявился в Санкт-Петербурге в 1903 году. Уже через год в Северной столице не было человека, который не знал бы его имя. Среди высшего общества он стяжал славу «старца», «юродивого» и «божьего человека», что «закрепляло в глазах Петербургского света позицию „святого“» или по меньшей мере его считали «великим подвижником».

В 1905 году состоялось знакомство Распутина с Императором Николаем II. Считается, что «старец» приобрёл влияние на императорскую семью и прежде всего на Александру Фёдоровну благодаря тому, что помогал её сыну, наследнику престола Алексею бороться с гемофилией. Насколько это было правдой судить сложно.

Тем не менее близость к Императору и подогреваемые мифы о не самом праведном образе жизни сделали из Григория Распутина врага в глаза российского общества. В 1910 году писатель Михаил Новосёлов напечатал в «Московских ведомостях» несколько критических статей о «старце», где обвинил его в «мистическом распутстве».

29 июня 1914 года в селе Покровском на фаворита Императора было совершено первое покушение. Приехавшая из Царицына мещанка Хиония Гусева ударила Распутина ножом в живот. Удивительно, но в российской прессе здоровью «старца» уделялось больше внимания, чем гибели эрцгерцога Франца Фердинанда.

Следующее покушения на Григория Распутина стало для него фатальным. Заговорщики под предводительством князя Феликса Юсупова заманили его в свой дворец. Сначала «старца» попытались отравить, угостив пирожными с ядом, затем Феликс Юсупов выстрелил в него из пистолета в грудь в упор. Несмотря на ранение, фаворит императора набросился на молодого князя и чуть не задушил его. Ошеломив заговорщиков, Распутин попытался сбежать из дворца. Во время погони он получил еще три огнестрельных ранения в спину, и лишь последняя пуля, которая попала ему в шею, сбила беглеца с ног. Духовного наставника Романовых связали и утопили в Неве недалеко от Каменного острова.

Впоследствии даже убийство Григория Распутина обросло мистическими подробностями и небылицами.