Судьба России, миф, черный маг или святой: кем был Григорий Распутин

Григорий Распутин – один из самых загадочных персонажей эпохи правления Николая II. Простой сибирский крестьянин и странник приобрёл всемирную известность благодаря тому, что стал близким другом императорской семьи. Среди высшего света и простого народа о Распутине ходили разнообразные, порой ужасающие слухи. Одни называли его черным магом и считали, что он продал душу дьяволу. Вторые видели в нем великого пророка, который предсказал падение Российской Империи и смерь его благодетелей. Третьи считали старца мошенником и развратником и даже любовником императрицы Александры Федоровны.
Дата рождения Григория Распутина покрыта тайной. Считается, что он появился на свет 9 января 1898 года в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии в семье ямщика. При этом сам Распутин сообщал противоречивые сведения о дате рождения. Он специально завышал свой возраст, так как старался соответствовать образу мудрого православного старца.
Распутин объявился в Санкт-Петербурге в 1903 году. Уже через год в Северной столице не было человека, который не знал бы его имя. Среди высшего общества он стяжал славу «старца», «юродивого» и «божьего человека», что «закрепляло в глазах Петербургского света позицию „святого“» или по меньшей мере его считали «великим подвижником».
В 1905 году состоялось знакомство Распутина с Императором Николаем II. Считается, что «старец» приобрёл влияние на императорскую семью и прежде всего на Александру Фёдоровну благодаря тому, что помогал её сыну, наследнику престола Алексею бороться с гемофилией. Насколько это было правдой судить сложно.
Тем не менее близость к Императору и подогреваемые мифы о не самом праведном образе жизни сделали из Григория Распутина врага в глаза российского общества. В 1910 году писатель Михаил Новосёлов напечатал в «Московских ведомостях» несколько критических статей о «старце», где обвинил его в «мистическом распутстве».
29 июня 1914 года в селе Покровском на фаворита Императора было совершено первое покушение. Приехавшая из Царицына мещанка Хиония Гусева ударила Распутина ножом в живот. Удивительно, но в российской прессе здоровью «старца» уделялось больше внимания, чем гибели эрцгерцога Франца Фердинанда.
Следующее покушения на Григория Распутина стало для него фатальным. Заговорщики под предводительством князя Феликса Юсупова заманили его в свой дворец. Сначала «старца» попытались отравить, угостив пирожными с ядом, затем Феликс Юсупов выстрелил в него из пистолета в грудь в упор. Несмотря на ранение, фаворит императора набросился на молодого князя и чуть не задушил его. Ошеломив заговорщиков, Распутин попытался сбежать из дворца. Во время погони он получил еще три огнестрельных ранения в спину, и лишь последняя пуля, которая попала ему в шею, сбила беглеца с ног. Духовного наставника Романовых связали и утопили в Неве недалеко от Каменного острова.
Впоследствии даже убийство Григория Распутина обросло мистическими подробностями и небылицами.
О личности «старца» и его роли в истории до сих пор ведутся споры. Одни исследователи считают, что именно Распутин долгое время отводил народную ненависть от Императора, другие, что этот изворотливый крестьянин стал главной причиной падения дома Романовых. Историки сходится в одном - черная магия, мистика, плотские похождения Распутина и влияние этого человека на императорскую семью являются лишь раздутыми мифами, которые превратили простолюдина в одного из главных исторических персонажей начала ХХ века.