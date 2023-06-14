Главные женщины в жизни Дональда Трампа

В день рождения Дональда Трампа вспоминаем женщин, которые сыграли заметную роль в жизни американского предпринимателя, миллиардера и политика.

Многие мужчины говорят, что всем в своей жизни они обязаны женщинам. Конечно, они лукавят, вряд ли всем, но вполне вероятно, если бы на их пути им встречались другие женщины, жизнь могла бы сложиться иначе. Особенно, если речь идет о мужчинах, которые достигли высочайших результатов в самых разных сферах жизни.

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Ивана Трамп

Первая жена, с которой они прожили в браке 15 лет. Ивана родила троих детей, их совместная старшая дочь Иванка уже объявлена наследницей всего состояния. Возможно, брак с Иваной продлился бы дольше, но модель уличила Трампа в измене и после развода отсудила 25 миллионов долларов. Это позволяет ей отлично жит и по сей день.

Марла Мейплс

Этот брак продлился шесть лет, за это время у пары появилась дочка. Но они не смогли сохранить свой союз, для обоих брак стал серьезным испытанием.

Ингрид Сейнхейв

Отношения с моделью Ингрид возникли во время разлада с Марлой, они то расставались, то вновь встречались, а сейчас просто дружат.

Виктория Здрок

Модель Playboy устраивала Трампу скандал за скандалом, часто выдавая СМИ его большие тайны. Но и Трамп не отставала. Наблюдать за их романом было интересно.

Габриэлла Сабатини

Роман с теннисисткой продлился всего два месяца, хотя Трамп признавался, что отношения были самыми серьезными.

Принцесса Диана

Вероятно, жизнь обоих сложилась совершенно иначе, если бы они начали встречаться. Но леди Ди отвергла ухаживания Трампа и предпочла Доди аль-Файеда.

Кара Янг

Эта модель была настоящей звездой в 1990-е годы, и конечно, Трамп не мог пройти мимо. Но в нечто серьезное их роман так и не перерос.

Карла Бруни

Еще одна популярная модель, среди поклонников и любовников которой было множество богатых и знаменитых мужчин. Но и эти отношения оказались скоротечными. А позже Карла Бруни вышла замуж за Николя Саркози, ставшего президентом Франции.

Мелания Трамп

Вообще-то они познакомились, когда Мелании было 26 лет, но тогда она не захотела продолжать общение с Трампом. Еще через десять лет судьба свела их вновь, и этот шанс Трамп не упустил. Они до сих пор в браке и воспитывают совместного сына.

Иванка Трамп