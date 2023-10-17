“Меня не волнует, что думают люди”: как сейчас живет Таркан

Всемирная слава пришла к турецкому певцу в 2000-х, на его счету множество знаменитых хитов. В свое время артист собирал целые залы, билеты на его концерт раскупали в один миг.

Однако в последнее время когда-то популярный певец предпочитает держаться в тени. “Рамблер” рассказывает, как сейчас живет артист и чем он занимается.

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История успеха

Таркан стал успешным в 1997 году после выхода его альбома, который называется Ölürüm Sana. На тот момент певцу было 25 лет. Слушателям полюбилась необычная музыка исполнителя – он сочетал звучание народных инструментов и попсовые мотивы. Турецкие СМИ положительно отзывались о творчестве Таркана, отмечая, что наконец-то появился артист, который покорил мировую эстраду.

Он был лицом Pepsi в Турции, ездил на гастроли по всему миру и до 2010 года регулярно выпускал новые альбомы. Однако потом певец неожиданно исчез из поля зрения. Свой уход со сцены артист объяснил тем, что взял паузу, чтобы разобраться, какое у него предназначение в жизни.

Жизнь певца на данный момент

Сейчас Таркан живет в центре Стамбула, он также владеет недвижимостью в США. Творчество певец не забросил, он до сих пор снимает клипы и дает концерты. Однако в его жизни все не так гладко, как может показаться на первый взгляд.

Несколько лет назад артисту сделали операцию на щитовидной железе. Таркан жаловался на боли в горле, и врачи нашли причину, но точный диагноз не разглашается. Неприятные ощущения мешали выступать, поэтому артист решился на удаление лимфоузлов.

Еще Таркан ударился в экоактивизм, он переживает за окружающую среду и делает все возможное, чтобы сохранить природные ресурсы Турции. Артист выступает против вырубки лесов в Акбелене, а также агитирует за сохранение оливковой рощи. Некоторые поклонники его творчества считают, что взгляды Таркана – пиар-ход, ведь знаменитостей волнует только слава и приумножение своих богатств.