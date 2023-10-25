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Снег и хрущевки: что если голливудские звезды жили бы в России

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Так выглядит зимой обычная улица почти в любом городе России. Но вы когда-нибудь представляли, как выглядела бы в такой обстановке какая-нибудь голливудская звезда?
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Так выглядит зимой обычная улица почти в любом городе России. Но вы когда-нибудь представляли, как выглядела бы в такой обстановке какая-нибудь голливудская звезда? 
© Wikimedia Commons
Например, кто-нибудь из сестер Кардашьян?
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Например, кто-нибудь из сестер Кардашьян? 
© Соцсети
А вот так! Это главная икона соцсетей Ким Кардашьян на фоне "панельки" зимним российским вечером.
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А вот так! Это главная икона соцсетей Ким Кардашьян на фоне "панельки" зимним российским вечером. 
© Соцсети
В так бы смотрелась у нас дерзкая певица Майли Сайрус.
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В так бы смотрелась у нас дерзкая певица Майли Сайрус. 
© Соцсети

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Поп-звезда Лана дель Рей будто всю жизнь сидела на этом балконе.
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Поп-звезда Лана дель Рей будто всю жизнь сидела на этом балконе. 
© Соцсети
Яркая Ариана Гранде и серый город.
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Яркая Ариана Гранде и серый город. 
© Соцсети
Кстати, Леди Гага даже в таком пейзаже выглядит органично и стильно.
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Кстати, Леди Гага даже в таком пейзаже выглядит органично и стильно. 
© Соцсети

    Фантазировать гораздо легче в 21 веке, особенно потому, что в мире сейчас есть любые технологии, о которых раньше можно было только мечтать.

    В последние годы большой прорыв сделали чат-боты и искусственный интеллект. Теперь их можно попросить воплотить в жизнь любую идею, показать любую фантазию.

    Например, вы задумывались, как выглядели бы мировые звезды на фоне российской действительности? А вот нейросеть Midjourney задумалась и даже визуализировала результат. "Рамблер" покажет мировых селебрити на фоне зимы и хрущевок.

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