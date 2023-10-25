Снег и хрущевки: что если голливудские звезды жили бы в России
Фантазировать гораздо легче в 21 веке, особенно потому, что в мире сейчас есть любые технологии, о которых раньше можно было только мечтать.
В последние годы большой прорыв сделали чат-боты и искусственный интеллект. Теперь их можно попросить воплотить в жизнь любую идею, показать любую фантазию.
Например, вы задумывались, как выглядели бы мировые звезды на фоне российской действительности? А вот нейросеть Midjourney задумалась и даже визуализировала результат. "Рамблер" покажет мировых селебрити на фоне зимы и хрущевок.
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