Снег и хрущевки: что если голливудские звезды жили бы в России

Фантазировать гораздо легче в 21 веке, особенно потому, что в мире сейчас есть любые технологии, о которых раньше можно было только мечтать.

В последние годы большой прорыв сделали чат-боты и искусственный интеллект. Теперь их можно попросить воплотить в жизнь любую идею, показать любую фантазию.