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Лучшие костюмы знаменитостей на Хэллоуин-2023

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© Соцсети
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© Соцсети
Адель появилась на публике в образе Мартиши Адамс, героини самого нашумевшего сериала 2023 года «Wednesday».
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Адель появилась на публике в образе Мартиши Адамс, героини самого нашумевшего сериала 2023 года «Wednesday». 
© Соцсети
Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly, одна из самых неожиданных пар года, повторили образы героев дилогии Квентина Тарантино “Убить Билла”.
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Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly, одна из самых неожиданных пар года, повторили образы героев дилогии Квентина Тарантино “Убить Билла”.  
© Соцсети

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А Кейт Бекинсейл удивила общественность тем, что предстала в образе Анны Николь Смит. Девушки, которая вышла замуж за 89-летнего миллиардера.
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А Кейт Бекинсейл удивила общественность тем, что предстала в образе Анны Николь Смит. Девушки, которая вышла замуж за 89-летнего миллиардера.  
© Соцсети
Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер показались в образах главных героев фильма «Бриолин».
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Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер показались в образах главных героев фильма «Бриолин». 
© Соцсети
На Хэллоуин Пэрис Хилтон порадовала поклонников образом Бритни Спирс, в котором певица снялась для своего клипа «Toxic».
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На Хэллоуин Пэрис Хилтон порадовала поклонников образом Бритни Спирс, в котором певица снялась для своего клипа «Toxic».  
© Соцсети
Хайди Клум
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Хайди Клум 
© Соцсети

    Хэллоуин традиционно отмечают в ночь на 31 октября. В этот день традиционно облачаются в жуткие и пугающие наряды и соревнуются друг с другом, выясняя, чей костюм впечатлил больше всего.

    Знаменитости тоже любят этот праздник и с каждым годом придумывают все более изощренные наряды. Некоторые звезды, например, Хайди Клум и вовсе превратила Хэллоуин и подбор интересного наряда на праздник в целый культ.

    Поклонники ежегодно ждут появления любимых знаменитостей в необычных костюмах и гадают, чем кумир удивит их на этот раз. “Рамблер” показывает, как выглядели знаменитости в этом году.

    Знаменитости и Хэллоуин 2023

    Кейт Бекинсейл удивила общественность тем, что предстала в образе Анны Николь Смит. Девушки, которая вышла замуж за 89-летнего миллиардера.

    Хейли Бибер решила облачиться в наряд Рейчел Грин из культового сериала «Друзья». Накануне стало известно о смерти Мэттью Перри, но знаменитость сделала фотографию задолго до известий о трагедии.

    Что посмотреть на Хэллоуин: 5 жутких хорроров

    Джастин Бибер тоже не остался в стороне, но выбор костюма на Хэллоуин был крайне необычный. Певец решил одеться в костюм дайвера.

    Любимчик многих женщин Леонардо ДиКаприо тоже выбрал довольно странный наряд. Он пришел на вечеринку в костюме утки.

    Ну а Кендалл Дженнер решила перевоплотиться в одну из самых желанных женщин – в Мерлин Монро.

    Рамблер: главные новости