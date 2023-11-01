Лучшие костюмы знаменитостей на Хэллоуин-2023
Хэллоуин традиционно отмечают в ночь на 31 октября. В этот день традиционно облачаются в жуткие и пугающие наряды и соревнуются друг с другом, выясняя, чей костюм впечатлил больше всего.
Знаменитости тоже любят этот праздник и с каждым годом придумывают все более изощренные наряды. Некоторые звезды, например, Хайди Клум и вовсе превратила Хэллоуин и подбор интересного наряда на праздник в целый культ.
Поклонники ежегодно ждут появления любимых знаменитостей в необычных костюмах и гадают, чем кумир удивит их на этот раз. “Рамблер” показывает, как выглядели знаменитости в этом году.
Знаменитости и Хэллоуин 2023
Кейт Бекинсейл удивила общественность тем, что предстала в образе Анны Николь Смит. Девушки, которая вышла замуж за 89-летнего миллиардера.
Хейли Бибер решила облачиться в наряд Рейчел Грин из культового сериала «Друзья». Накануне стало известно о смерти Мэттью Перри, но знаменитость сделала фотографию задолго до известий о трагедии.
Джастин Бибер тоже не остался в стороне, но выбор костюма на Хэллоуин был крайне необычный. Певец решил одеться в костюм дайвера.
Любимчик многих женщин Леонардо ДиКаприо тоже выбрал довольно странный наряд. Он пришел на вечеринку в костюме утки.
Ну а Кендалл Дженнер решила перевоплотиться в одну из самых желанных женщин – в Мерлин Монро.