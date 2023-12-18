Юный вождь: как Сталин выглядел в молодости

Slide 1 of 15
Иосиф Сталин, 1919 год
1/12
Иосиф Сталин, 1919 год 
© Борис Лосин/РИА Новости
Иосиф Сталин в годы учебы в духовной семинарии, 1894 год
2/12
Иосиф Сталин в годы учебы в духовной семинарии, 1894 год 
© РИА Новости
Иосиф Сталин во время Туруханской ссылки, 1913 год
3/12
Иосиф Сталин во время Туруханской ссылки, 1913 год 
© РИА Новости/РИА Новости
Иосиф Сталин, Владимир Ленин и Михаил Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП, 1919 год
4/12
Иосиф Сталин, Владимир Ленин и Михаил Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП, 1919 год 
© РИА Новости/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Иосиф Сталин, 1912 год
5/12
Иосиф Сталин, 1912 год 
© РИА Новости
Иосиф Сталин и Владимир Ленин в 1919 году
6/12
Иосиф Сталин и Владимир Ленин в 1919 году 
© РИА Новости
Иосиф Сталин, 1918 год. Фото из книги С.М. Буденного «Пройденный путь»
7/12
Иосиф Сталин, 1918 год. Фото из книги С.М. Буденного «Пройденный путь» 
© РИА Новости
Иосиф Сталин (в центре) и А.И. Микоян (справа) на отдыхе, 1920-е годы
8/12
Иосиф Сталин (в центре) и А.И. Микоян (справа) на отдыхе, 1920-е годы 
© РИА Новости
Иосиф Сталин, 1912 год
9/12
Иосиф Сталин, 1912 год 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Иосиф Сталин играет в городки, начало 1920-х годов
10/12
Иосиф Сталин играет в городки, начало 1920-х годов 
© РИА Новости
Иосиф Сталин, 1913 год
11/12
Иосиф Сталин, 1913 год 
© РИА Новости
Иосиф Сталин (на первом плане слева) с женой Надеждой Аллилуевой (справа) на пикнике в лесу с друзьями, 1921 год
12/12
Иосиф Сталин (на первом плане слева) с женой Надеждой Аллилуевой (справа) на пикнике в лесу с друзьями, 1921 год 
© РИА Новости

Иосиф Джугашвили, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, родился в семье склонного к пьянству сапожника Виссариона и поденщицы Екатерины. Он был их третьим ребенком, но старшие братья умерли в младенчестве. Виссарион, находясь под воздействием алкоголя, нередко бил жену и сына. Друг, а впоследствии противник Сталина, сторонник независимой Грузии Иосиф Иремашвили писал в своих мемуарах, что перенесенные в детстве унижения сделали юного Сосо «суровым, жестоким и бессердечным, как и его отец». По словам Иремашвили, учившегося со Сталиным в Горийском духовном училище и в Тифлисской духовной семинарии, уже тогда его другу были присущи злопамятность, коварство, честолюбие и властолюбие.

Британский историк Саймон Сибаг Монтефиори обнаружил в архивах Тбилиси и Москвы свидетельства причастности молодого Сталина к бандитским ограблениям. В своей книге Young Stalin («Молодой Сталин») он описал вооруженное нападение на центральной площади Тифлиса на кареты госбанка, организованное Джугашвили в июне 1907-го. Тогда было похищено 250 тысяч рублей, большую часть из которых переправили Ленину за границу.

Летом 1906 года Сталин заключил первый брак — с Като Сванидзе. Через 16 месяцев она умрет от тифа, и он будет переживать потерю крайне тяжело. Со ссылкой на свидетельства очевидцев британский историк утверждает, что, когда гроб с Като опускали в могилу, Сталин тоже прыгнул в яму.

Дальше началась череда коротких романов. С большинством из этих женщин «вождь народов» знакомился и жил в ссылках, некоторые родили от него детей.

Как выглядел семинарист, грабитель, ловелас и революционер в молодости — в галерее «Газеты.Ru».

Люди
Фото
Иосиф Джугашвили
КПСС
Газета.Ru: главные новости