Диме Билану 42: вспоминаем достижения знаменитого артиста

В 2006 году Билан занял второе место на «Евровидении» с песней Never Let You Go, после чего выпустил третий альбом «Время-река». В том же году Билан представил релиз четвертого альбома «Против правил», который включал такие хиты, как Number one fan, Believe, «Горе-зима», «Я твой номер один». В 2008 году он снова участвовал в «Евровидении» и победил с песней Believe. В его номере участвовали знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач Эдвин Мартон. Дима набрал 272 очка, получил долгожданный Хрустальный микрофон и стал первым и единственным представителем России, победившим на «Евровидении».