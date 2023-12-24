Диме Билану 42: вспоминаем достижения знаменитого артиста

Биография Димы Билана — это история невероятного успеха молодого кабардинского парня, который смог принести России первую победу на «Евровидении». После чего в 2008 году Дима стал национальным героем и был награжден правительственными наградами Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской республики. В 2018 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ.

Дима Билан (настоящее имя Виктор Белан) родился в 1981 году. Когда он был маленьким, его семья переехала из Карачаево-Черкесии в Набережные Челны. Первый год жизни будущий музыкант провел в Карачаево-Черкесии, а затем его семья перебралась в Набережные Челны.

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В 2000-2003 годах Дима проходил обучение в училище им. Гнесиных по классу классического вокала. На третьем курсе, вместе с подругой Сашей Савельевой, он встретил известного продюсера Юрия Айзеншписа, после чего началась творческая карьера музыканта.

Дебют Димы Билана состоялся на фестивале «Новая волна» в 2002 году, где он занял четвертое место. В 2003 году он начал учиться в ГИТИСе и гастролировал по приморским городам с группой «Динамит». В 2004 году он выпустил свой первый альбом «Я — ночной хулиган». Годом позже при поддержке заграничных композиторов Шона Эскоффери и Дайаны Уоррен вышел второй диск «На берегу неба». На многие песни из альбома были сняты зрелищные клипы (например, на «Мулатку», где снялась кубинка Виктория Кастро). После смерти Юрия Айзеншписа в 2005 году продюсером музыканта стала Яна Рудковская.

В 2006 году Билан занял второе место на «Евровидении» с песней Never Let You Go, после чего выпустил третий альбом «Время-река». В том же году Билан представил релиз четвертого альбома «Против правил», который включал такие хиты, как Number one fan, Believe, «Горе-зима», «Я твой номер один». В 2008 году он снова участвовал в «Евровидении» и победил с песней Believe. В его номере участвовали знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач Эдвин Мартон. Дима набрал 272 очка, получил долгожданный Хрустальный микрофон и стал первым и единственным представителем России, победившим на «Евровидении».

После этой победы Дима записал совместный сингл с американской певицей Анастейшей и выпустил альбом «Мечтатель», который занял верхние позиции всех музыкальных чатов. Он также участвовал в проекте «Призрак оперы» и с 2012-го по 2017 год был членом жюри в шоу «Голос« и «Голос. Дети».