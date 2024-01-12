Как российские звезды провели новогодние праздники

После череды праздничных концертов и съемок многие отечественные звезды уехали на заслуженный отдых. Артисты признались, что захотели сменить пребывание в морозной столице на отпуск в теплых краях.

Балерина Анастасия Волочкова решила провести каникулы в своем любимом месте, — на Мальдивах. В своих соцсетях экс-прима Большого театра жаловалась, что все виллы на побережье одинаковые, и ей порой сложно найти свой дом после возвращения с пляжа. Так же она призналась, что отправилась отдыхать в одиночестве и была рада «спрятаться» ото всех в райском месте.

Лариса Долина тоже отправилась на отдых на Мальдивские острова. В социальных сетях певица поделилась откровенными снимками с пляжа и сетовала, что ей не удается до конца расслабиться из-за навязчивых мыслей о работе.

Певица Клава Кока со своим бойфрендом Александром Повериным остановились в Кейптауне, где они наслаждались купанием в Атлантическом океане, восхождением в горы и обзором туристических достопримечательностей. Артистка делилась восторгом от пейзажей и местной фауны, но призналась, что самое большое впечатление на нее произвела южноафриканская кухня.

Певица Глюкоза и ее супруг Александр Чистяков решили провести январские праздники на Сейшельских островах. Наталья призналась, что давно мечтала посетить это место, и не смотря на сезон дождей, пришла в восторг от местной природы.