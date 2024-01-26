«Свободу Анджеле Дэвис!»: чем прославилась знаменитая афроамериканка

26 января 1944 года на свет появилась известная всему миру правозащитница, социолог, писательница и педагог, деятель международного коммунистического движения и ярый борец за права заключенных – Анджела Дэвис. Ее личность принято считать символом борьбы за справедливость и равенство.

Афроамериканка родилась в Бирмингеме в штате Алабама, США. С самого раннего детства ей приходилось сталкиваться с жестокостью. Место, где она выросла, даже прозвали "Динамитным холмом". Это объясняется тем, что белые расисты зачастую взрывали дома афроамериканцев, будучи недовольными переездом этих людей в "их" район.

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Родителями Дэвис были педагоги. Позже отец стал владельцем автомастерской, а мать Анджелы входила в руководство Южного негритянского молодежного конгресса, который поддерживал Коммунистическую партию США. Анджела тоже с ранних лет начала активно проявлять свою социальную позицию, нередко участвовала в демонстрациях и митингах, а после присоединения к скаутскому движению начала активно интересоваться и политикой. Во время своего обучения в массачусетском Университете Брандейса, Анджела была одной из трех темнокожих студенток на всем курсе.

Еще в студенчестве Анджела Дэвис прониклась деятельностью американской леворадикальной организации "Черные пантеры", главной целью которой было отстаивание прав темнокожих американцев, и присоединилась к числу ее представителей. Позже, имя Дэвис у многих будет ассоциироваться с "Черными пантерами".

Также одной из судьбоносных встреч для Дэвис стало знакомство с философом-неомарксистом Гербертом Маркузе на одной из демонстраций по случаю Карибского кризиса. Именно этот человек, как признавалась сама правозащитница, оказал решающее влияние на формирование ее политических взглядов и философии.

Учебу девушка совмещала с работой, дабы накопить средства, необходимые для переезда в Европу ради продолжения обучения. Она смогла добиться желаемого и получила образование во Франции, посещала молодежные фестивали в Финляндии и посещала курсы в одном из университетов Германии. Там же она состояла в Социалистическом союзе немецких студентов. Но тем временем в США набирали обороты политические скандалы, происходила радикализация движения за гражданские права, а представители Ку-клукс-клана взрывали церкви и дома в "черных" районах. Эти события заставила Дэвис вернуться в Америку.

По возвращению в США Анджела вступила в Коммунистическую партию и устроилась на работу в Калифорнийский университет. Она преподавала студентам до тех пор, пока губернатор штата Рональд Рейган не уволил ее, узнав о ее партийной принадлежности (позже судебное решение по этому вопросу будет признано неконституционным, однако долго продолжать педагогическую деятельность Анджеле все равно не дадут). После этого Дэвис активно погрузилась в правозащитную деятельность.

Ее смелость играла с ней злую шутку. Однажды, за помощь заключенному-рецидивисту Джорджу Джексону, фигурировавшему в деле "соледадских братьев", она оказалась в розыске по обвинению в заговоре и содействии преступникам. Дэвис пришлось скрываться от полиции, она покинула Калифорнию, но была арестована в Нью-Йорке. За время ее содержания в заключении, люди со всего мира активно выражали ей свои слова поддержки, а в СССР крайне широкое распространение получил лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!». Даже дети советских школ писали письма ей в тюрьму.

Дэвис освободили после 18 месяцев заключения. Она продолжила работу с американской Коммунистической партией и была избрана делегатом ХХ съезда партии США и членом ЦК. Ее деятельность там продолжалась до тех пор, пока правозащитница не узнала, что американская компартия поддержала ГКЧП. После Анджела организовала свою организацию – «Комитеты по связям за демократию и социализм». Она продолжает борьбу за справедливость и равенство, отстаивает права женщин и заключенных, активно выступает против гомофобии смертной казни.