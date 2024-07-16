Брежнев, Миронов и Жуков: заядлые дачники СССР

На протяжении многих лет дачный отдых остается одним из излюбленных видов досуга у россиян. В советское время провести лето на загородном участке любили не только простые граждане, но и представители политической элиты, спортсмены, космонавты, деятели культуры и искусства. Самым заядлым дачником СССР был генсек Леонид Брежнев, который буквально решал все государственные вопросы не в душной Москве, а в своей резиденции «Заречье-6».

Фотографии известных людей, отдыхающих на дачах — в галерее «Рамблера».