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Брежнев, Миронов и Жуков: заядлые дачники СССР

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Председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин и его супруга Надежда Константиновна Крупская в Горках, 1922 год
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Председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин и его супруга Надежда Константиновна Крупская в Горках, 1922 год 
© ТАСС
Первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) Лаврентий Павлович Берия с дочерью Иосифа Виссарионовича Сталина Светланой на даче, 1934 год
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Первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) Лаврентий Павлович Берия с дочерью Иосифа Виссарионовича Сталина Светланой на даче, 1934 год 
© РИА Новости
Корней Чуковский беседует с детьми, пришедшими обменять книги в библиотеке на даче писателя, 1957 год
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Корней Чуковский беседует с детьми, пришедшими обменять книги в библиотеке на даче писателя, 1957 год 
© РИА Новости
Народная артистка СССР Майя Плисецкая на даче в Подмосковье, 1962 год
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Народная артистка СССР Майя Плисецкая на даче в Подмосковье, 1962 год 
© РИА Новости

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Летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова с матерью Еленой Федоровной на даче под Ярославлем, 1963 год
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Летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова с матерью Еленой Федоровной на даче под Ярославлем, 1963 год 
© РИА Новости
Клоун Олег Попов в гостях у родителей на даче, 1968 год
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Клоун Олег Попов в гостях у родителей на даче, 1968 год 
© ТАСС
Маршал Советского Союза Георгий Жуков с супругой Галиной и дочерью Машей на госдаче в Сосновке, 1969 год
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Маршал Советского Союза Георгий Жуков с супругой Галиной и дочерью Машей на госдаче в Сосновке, 1969 год 
© РИА Новости
Советский актёр театра и кино, артист эстрады Андрей Миронов. Летом на подмосковной даче с родителями - Александром Менакером и Марией Мироновой, 1970 год
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Советский актёр театра и кино, артист эстрады Андрей Миронов. Летом на подмосковной даче с родителями - Александром Менакером и Марией Мироновой, 1970 год 
© РИА Новости
Поэт Евгений Александрович Евтушенко на своей даче в Переделкине, 1972 год
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Поэт Евгений Александрович Евтушенко на своей даче в Переделкине, 1972 год 
© ТАСС

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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время беседы по телефону на государственной даче "Глициния" в поселке Нижняя Ореанда, 1982 год
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время беседы по телефону на государственной даче "Глициния" в поселке Нижняя Ореанда, 1982 год 
© ТАСС
Легендарный вратарь Лев Яшин с женой Валентиной Тимофеевной на даче, 1987 год
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Легендарный вратарь Лев Яшин с женой Валентиной Тимофеевной на даче, 1987 год 
© ТАСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев с семьей на даче, 1989 год
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев с семьей на даче, 1989 год 
© РИА Новости

На протяжении многих лет дачный отдых остается одним из излюбленных видов досуга у россиян. В советское время провести лето на загородном участке любили не только простые граждане, но и представители политической элиты, спортсмены, космонавты, деятели культуры и искусства. Самым заядлым дачником СССР был генсек Леонид Брежнев, который буквально решал все государственные вопросы не в душной Москве, а в своей резиденции «Заречье-6».

Фотографии известных людей, отдыхающих на дачах — в галерее «Рамблера».

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Леонид Брежнев