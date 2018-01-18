Элитарные курорты, где любят отдыхать звезды

Майами-Бич, Флорида, США. Сюда едут за прекрасным пляжным отдыхом, за развлечениями, которыми славится это место: в Майами есть ночные клубы, бары, кафе и рестораны на любой вкус.

5/5 Майами-Бич, Флорида, США. Сюда едут за прекрасным пляжным отдыхом, за развлечениями, которыми славится это место: в Майами есть ночные клубы, бары, кафе и рестораны на любой вкус.

Ибица и провинция Аликанте, Испания. Ночная жизнь здесь перемещается из клуба DC-10 в деревне Sant Josep de sa Talaia в пляжные бары под открытым небом, вроде Beachouse на курорте Playa d'En Bossa.

3/5 Ибица и провинция Аликанте, Испания. Ночная жизнь здесь перемещается из клуба DC-10 в деревне Sant Josep de sa Talaia в пляжные бары под открытым небом, вроде Beachouse на курорте Playa d'En Bossa.

Остров Некер, Британские Виргинские острова. Чистейшая вода, сервис класса люкс и все условия для отдыха привлекают на остров множество состоятельных и знаменитых людей.

1/5 Остров Некер, Британские Виргинские острова. Чистейшая вода, сервис класса люкс и все условия для отдыха привлекают на остров множество состоятельных и знаменитых людей.

Остров Некер, Британские Виргинские острова

Остров Некер, который расположен в Карибском море, — излюбленное место отдыха многих звезд.

Чистейшая вода, сервис класса люкс и все условия для отдыха привлекают на остров множество состоятельных и знаменитых людей. На острове есть один большой дом и шесть бунгало, прекрасные пляжи, спа-центр, спортзал, теннисные корты, рыбалка, вертолетная площадка, множество водных транспортных средств — то есть все, что душе угодно.

Курорт подходит как для активного, так и для спокойного отдыха. «Каждый гость здесь становится центром жизни острова и сам определяет тот распорядок и настрой, который позволит ему прекрасно провести время», — говорит владелец острова.

Остров Миконос, Греция

Этот греческий остров знаменит бурной ночной жизнью, великолепными пейзажами и… «ангелами» Victoria's Secret, которые отдыхают здесь каждый год. Миконос многогранен: клубные вечеринки здесь легко совмещать с тихой курортной жизнью.

Обязательным к посещению считается пляжный ресторан Kiki's: на сайте не указан телефон, столик нельзя забронировать, единственный способ туда попасть — это простоять некоторое время в живой очереди. Правило работает одинаково и для простых туристов, и для звезд. Самое интересное, что в культовой таверне подают самую простую деревенскую еду — за 15 евро можно получить гигантскую порцию салата и выпить домашнего вина.

Ибица и провинция Аликанте, Испания

На Ибице еще жив дух 2000-х: Пэрис Хилтон Криштиану Роналду до сих пор посещают местные вечеринки. Ночная жизнь здесь перемещается из клуба DC-10 в деревне Sant Josep de sa Talaia в пляжные бары под открытым небом, вроде Beachouse на курорте Playa d'En Bossa. А вот провинцию Аликанте называют самым дружелюбным курортом Испании. Вместо клубов здесь семейные рестораны и множество детских площадок прямо на пляже. Например, Наталья Подольская Владимир Пресняков часто выбирают для отпуска это направление.

Сен-Тропе, Франция

Городок Сен-Тропе, который расположен в живописном уголке на юге Франции, считается одним из самых престижных мест для отпуска.

Популярность город обрел в 50-х годах прошлого века благодаря съемкам фильма «И Бог создал женщину» с Брижит Бардо в главной роли. С тех пор знаменитости и состоятельные люди приезжают отдыхать именно сюда. Сегодня Сен-Тропе — это живописный город со множеством роскошных яхт и настоящий центр светской жизни Лазурного берега, в окрестностях которого находятся виллы художников, писателей, дизайнеров, актеров и музыкантов.

Майами-Бич, Флорида, США

Майами-Бич — один из самых известных курортных городов, который находится в штате Флорида и ежегодно привлекает тысячи туристов, включая звезд.

Некоторые звезды останавливаются в дорогих отелях, а другие предпочитают иметь здесь собственную недвижимость. Сюда едут за прекрасным пляжным отдыхом, за развлечениями, которыми славится это место: в Майами есть ночные клубы, бары, кафе и рестораны на любой вкус.