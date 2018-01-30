Загадочные места нашей планеты 

1/6 Курганы Кахокии. В середине XI века Кахокия становится крупнейшим городом Северной Америки, как раз тогда и началось возведение монументальных курганов. Тайна курганов заключается в том, что ученые до сих пор не знают, какое современное индейское племя происходит от жителей древнего города и что заставило их отказаться от него. Фото: Instagram

2/6 Ньюгрейндж. Полагается, что это самое старое доисторическое сооружение во всей Ирландии. Он был построен приблизительно в 3100 году до н.э., за 1000 лет до постройки пирамид в Египте. Археологи считают, что Ньюгрейндж использовался как могила, но почему и для кого, все еще остается тайной. depositphotos.com Фото:

3/6 Монумент ёнагуни, находящийся недалеко от островов Рьюку в Японии. Он составлен из высеченных горных образований, которые лежат на глубине от 5 до 40 метров. Главная тайна монумента: некоторые ученые уверены, что это вовсе не естественное явление. Прямые края и углы указывают на искусственное происхождение. Фото: Instagram

4/6 На острове Пасхи находятся памятники Моаи — огромные человеческие статуи, которые были вырезаны примерно между 1250 и 1500 годами нашей эры. Ученые никак не могут понять, как памятники перемещали от места, где они были построены, к различным уголкам острова Пасхи, ведь весит одна статуя больше тонны. depositphotos.com Фото:

5/6 Дольмены — древнейшие сооружения из каменных плит в форме буквы П, которые были обнаружены в различных уголках нашей планеты. Археологи считают, что это погребальные камеры древних жрецов. На первый взгляд, в них нет ничего необычного, но тот факт, что эти конструкции возводились в одно время по всему миру, делает их особенными. depositphotos.com Фото: