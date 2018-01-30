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Загадочные места нашей планеты
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Загадочные места нашей планеты 

Рамблер 30 января 2018
Мир полон загадочных памятников, созданных древними мастерами.
1/6  Курганы Кахокии. В середине XI века Кахокия становится крупнейшим городом Северной Америки, как раз тогда и началось возведение монументальных курганов. Тайна курганов заключается в том, что ученые до сих пор не знают, какое современное индейское племя происходит от жителей древнего города и что заставило их отказаться от него.
Фото:
2/6  Ньюгрейндж. Полагается, что это самое старое доисторическое сооружение во всей Ирландии. Он был построен приблизительно в 3100 году до н.э., за 1000 лет до постройки пирамид в Египте. Археологи считают, что Ньюгрейндж использовался как могила, но почему и для кого, все еще остается тайной.
Фото:
3/6  Монумент ёнагуни, находящийся недалеко от островов Рьюку в Японии. Он составлен из высеченных горных образований, которые лежат на глубине от 5 до 40 метров. Главная тайна монумента: некоторые ученые уверены, что это вовсе не естественное явление. Прямые края и углы указывают на искусственное происхождение.
Фото:
4/6  На острове Пасхи находятся памятники Моаи — огромные человеческие статуи, которые были вырезаны примерно между 1250 и 1500 годами нашей эры. Ученые никак не могут понять, как памятники перемещали от места, где они были построены, к различным уголкам острова Пасхи, ведь весит одна статуя больше тонны.
Фото:
5/6  Дольмены — древнейшие сооружения из каменных плит в форме буквы П, которые были обнаружены в различных уголках нашей планеты. Археологи считают, что это погребальные камеры древних жрецов. На первый взгляд, в них нет ничего необычного, но тот факт, что эти конструкции возводились в одно время по всему миру, делает их особенными.
Фото:
6/6  На острове Крит, близ замка Франгокастелло, наблюдается загадочный хрономираж, который даже был задокументирован немецкими солдатами, оккупировавшими эти территории во время войны. Здесь ранним летним утром можно наблюдать очертания батальной исторической сцены, а некоторые даже отчетливо слышат звон оружия.
Фото:
В галерее — загадочные места и памятники, про которые ученые до сих пор спорят, создали их люди или это работа самой природы.
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