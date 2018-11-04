Сибирские артефакты, которые озадачили ученых

Эти пряжки были случайно найдены в 1970-х годах во время полевых работ. Возраст находок составляет примерно 2000 лет. Тогда в Китае еще не сформировался окончательно культ драконов, а значит у народов, населявших Сибирь, была своя собственная мифология.

6/6 Эти пряжки были случайно найдены в 1970-х годах во время полевых работ. Возраст находок составляет примерно 2000 лет. Тогда в Китае еще не сформировался окончательно культ драконов, а значит у народов, населявших Сибирь, была своя собственная мифология.

Семья старообрядцев бежала в Сибирь от сталинских репрессий и так хорошо укрылась в тайге, что даже не заметила Великую Отечественную войну. Обнаружили из 1978 году, когда проводилась воздушная разведка близ границ с Монголией. Сегодня в живых осталась только Агафья, но в свои 73 года она по-прежнему предпочитает жить в таежной глуши.

5/6 Семья старообрядцев бежала в Сибирь от сталинских репрессий и так хорошо укрылась в тайге, что даже не заметила Великую Отечественную войну. Обнаружили из 1978 году, когда проводилась воздушная разведка близ границ с Монголией. Сегодня в живых осталась только Агафья, но в свои 73 года она по-прежнему предпочитает жить в таежной глуши.

В 2016 году на отдаленном острове целые пласты земли начали вспучиваться и взрываться, после взрывов оставались кратеры и воронки диаметром до 30 м. Предположительно — это метан. А главная опасность в том, что на полуостровах Ямал и Гыдын было обнаружено до 7000 аналогичных выпуклых участков.

4/6 В 2016 году на отдаленном острове целые пласты земли начали вспучиваться и взрываться, после взрывов оставались кратеры и воронки диаметром до 30 м. Предположительно — это метан. А главная опасность в том, что на полуостровах Ямал и Гыдын было обнаружено до 7000 аналогичных выпуклых участков.

В 1997 году неподалеку от Салехарда в некрополе Зеленый Яр были обнаружены две могилы — взрослого и 6-месячного ребенка — тела которых были опоясаны медными кольцами. Возраст находок составляет примерно 1300 лет, а вот пол остается пока загадкой.

3/6 В 1997 году неподалеку от Салехарда в некрополе Зеленый Яр были обнаружены две могилы — взрослого и 6-месячного ребенка — тела которых были опоясаны медными кольцами. Возраст находок составляет примерно 1300 лет, а вот пол остается пока загадкой.

Остров руин на озере Тере-Холь был обнаружен в 1981 году. Этому комплексу более 1300 лет, он хорошо укреплен и мог служить крепостью, но историки до сих пор не могут выяснить, кто и зачем его построил посередине озера в отдалении от всех торговых путей. Архитектура напоминает дворцы династии Тан и монастыри той же эпохи.

2/6 Остров руин на озере Тере-Холь был обнаружен в 1981 году. Этому комплексу более 1300 лет, он хорошо укреплен и мог служить крепостью, но историки до сих пор не могут выяснить, кто и зачем его построил посередине озера в отдалении от всех торговых путей. Архитектура напоминает дворцы династии Тан и монастыри той же эпохи.

В доисторические времена на одно поселение приходилось несколько собак, но в местечке Усть-Полуй были найдены останки 115 собак. Ученые предполагают, что они использовались не только для охоты и передвижение, но и жертвоприношений. Это подтверждает открытое там же захоронение — 15 собачьих черепов с одинаковыми разрезами.

1/6 В доисторические времена на одно поселение приходилось несколько собак, но в местечке Усть-Полуй были найдены останки 115 собак. Ученые предполагают, что они использовались не только для охоты и передвижение, но и жертвоприношений. Это подтверждает открытое там же захоронение — 15 собачьих черепов с одинаковыми разрезами.

Тайну этих артефактов ученые не могут разгадать до сих пор.

Освоение Сибири началось в на рубеже XVI–XVII веков, когда к России было присоединено Сибирское ханство и основаны первые города — Тюмень, Тобольск, Берёзов, Сургут, Тара, Обдорск (Салехард). Но до сих пор сибирская земля скрывает массу загадок. В нашем материале — таинственные находки, которые озадачили ученых.

В доисторические времена на одно поселение приходилось несколько собак, но в местечке Усть-Полуй были найдены останки 115 собак. Ученые предполагают, что они использовались не только для охоты и передвижение, но и жертвоприношений. Это подтверждает открытое там же захоронение — 15 собачьих черепов с одинаковыми разрезами.

Остров руин на озере Тере-Холь был обнаружен в 1981 году. Этому комплексу более 1300 лет, он хорошо укреплен и мог служить крепостью, но историки до сих пор не могут выяснить, кто и зачем его построил посередине озера в отдалении от всех торговых путей. Архитектура напоминает дворцы династии Тан и монастыри той же эпохи.

В 1997 году неподалеку от Салехарда в некрополе Зеленый Яр были обнаружены две могилы — взрослого и 6-месячного ребенка — тела которых были опоясаны медными кольцами. Возраст находок составляет примерно 1300 лет, а вот пол остается пока загадкой.

В 2016 году на отдаленном острове целые пласты земли начали вспучиваться и взрываться, после взрывов оставались кратеры и воронки диаметром до 30 м. Предположительно — это метан. А главная опасность в том, что на полуостровах Ямал и Гыдын было обнаружено до 7000 аналогичных выпуклых участков.

Семья старообрядцев бежала в Сибирь от сталинских репрессий и так хорошо укрылась в тайге, что даже не заметила Великую Отечественную войну. Обнаружили из 1978 году, когда проводилась воздушная разведка близ границ с Монголией. Сегодня в живых осталась только Агафья, но в свои 73 года она по-прежнему предпочитает жить в таежной глуши.

Эти пряжки были случайно найдены в 1970-х годах во время полевых работ. Возраст находок составляет примерно 2000 лет. Тогда в Китае еще не сформировался окончательно культ драконов, а значит у народов, населявших Сибирь, была своя собственная мифология.