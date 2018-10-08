Национальное достояние: символы стран

Символы наций могут многое рассказать о народе, который представляют. Древнейшие из них — женские фигуры, олицетворяющие в народном сознании и родную землю, и мать, и страну в целом, безусловное наследие матриархата и культов богини-матери.

Иногда символом нации становится исторический персонаж, мифический герой или обобщенный типаж представителя народа. Часто таких символов может быть несколько. В нашей галерее — интересные факты о самых распространенных символах некоторых наций.

Марианна — символ Франции со времён Великой революции. Образ: молодая женщина во фригийском колпаке. Его носили рабы-вольноотпущенники в Римской империи. Одним из известных изображений является картина Делакруа «Свобода на баррикадах». С 1970 года моделью для Марианны становится самая красивая женщина страны. В разное время ею были Катрин Денев и Брижит Бардо.

Матушка Россия. В XVI веке русская земля представляется как святая мать-земля под влиянием работ Максима Грека и Андрея Курбского . Образ был популярен и в эпоху правления Екатерины II, где связывался с персоной царицы. Также активно использовался белыми во время Гражданской войны. Второе рождение образ получил в период ВОВ, с появлением плаката «Родина-мать зовёт!».

Дядя Сэм — символ США. Образ: пожилой мужчина со старомодной бородкой, в цилиндре цветов американского флага. Возник во время второй Войны за независимость. По легенде, прототипом образа стал мясник Сэм Уилсон, поставлявший провизию повстанцам. Но в чертах Дяди Сэма некоторые находят сходство с единственным президентом Конфедерации южных штатов Джефферсоном Дэвисом.

Джон Булль (Бык) — собирательный образ англичанина и один из символов нации. Образ: краснолицый коренастый толстяк с бакенбардами, исполненный здравого смысла. Впервые возник в памфлете английского публициста Джона Арбетнота «История Джона Булля».

Михель, простодушный и терпеливый малый, — один из символов Германии. Устойчивого облика не имеет, кроме колпака, ночного или традиционного немецкого, с кисточкой. Выражение "немецкий Михель" было зафиксировано в 1541 году. Архангел Михаил считался покровителем Священной Римской империи. Во времена Третьего Рейха образ был в опале, как негативно изображающий немецкий народ.

Повелительница горы — символ Исландии. Образ: светловолосая женщина в синем или черном платье и в белом головном уборе. Впервые её имя было упомянуто в поэме Бьярна Тораренсена. В ее образе угадывается явное сходство со скандинавскими богинями, прежде всего, с Фригг.

Ола Нордманн — собирательный образ норвежца. Образ: блондин в традиционном норвежском костюме и с шерстяным красным колпаком на голове, который считается атрибутом гномов. Ола — популярное мужское имя, производное от Олаф. Женский вариант образа — Кари Нордманн.

Полония — неофициальный символ Польши, часто используемый в искусстве и массовой культуре. Впервые термин появился в 1564 году в сочинении Станислава Ожеховского. Классическим изображением можно считать одноименную картину Яна Матейко , посвященную поражению восстания 1863 года. Польша изображена в виде женщины, на которую надевают наручники. За спиной Польши находится Литва.

Финская дева — символ Финляндии. Образ: босоногая молодая женщина с голубыми глазами, в сине-белой одежде. Изначально называлась Аура в честь реки. Образ использовался с XVIII века, когда её изображали как женщину с короной, с зубцами в виде крепостных башенок. Образ может быть связан с очертаниями страны на карте, похожими на женский силуэт с одной поднятой рукой.