Исчезнувшие миры, которые никак не могут найти

Агарти. По легенде, в этом подземном мире, связанном сетью туннелей с четырьмя сторонами света, живут добрейшие люди, пытающиеся улучшить жизнь тех, кто обитает на земле. Некоторые эзотерики до сих пор считают, что Агарти существует и утверждают, что создали его атланты, бежавшие после разрушения Атлантиды в Азию, и дожидающиеся часа, когда смогут вернуться на землю.

6/6 Агарти. По легенде, в этом подземном мире, связанном сетью туннелей с четырьмя сторонами света, живут добрейшие люди, пытающиеся улучшить жизнь тех, кто обитает на земле. Некоторые эзотерики до сих пор считают, что Агарти существует и утверждают, что создали его атланты, бежавшие после разрушения Атлантиды в Азию, и дожидающиеся часа, когда смогут вернуться на землю.

Авалон. По легенде, на этом острове подделали Эскалибур, знаменитый меч короля Артура, а позже туда отвезли самого раненого короля для исцеления. По преданию, на этом острове люди обретали бессмертие. Кто-то утверждает, что остров затону. Историки же склонны связывать Авалон с городом Гластонбери, где в 1190 году, по словам местного аббатства, нашли останки Артура.

5/6 Авалон. По легенде, на этом острове подделали Эскалибур, знаменитый меч короля Артура, а позже туда отвезли самого раненого короля для исцеления. По преданию, на этом острове люди обретали бессмертие. Кто-то утверждает, что остров затону. Историки же склонны связывать Авалон с городом Гластонбери, где в 1190 году, по словам местного аббатства, нашли останки Артура.

Шамбала. Землю, расположенную между снежными горами с золотым городом в центре, искали многие везде, но тщетно. Говорят, ее границы защищены от посторонних глаз и тщательно охраняются. Есть мнение, что Шамбала принадлежит другому измерению, а найти ее могут только духовно очень подготовленные люди.

4/6 Шамбала. Землю, расположенную между снежными горами с золотым городом в центре, искали многие везде, но тщетно. Говорят, ее границы защищены от посторонних глаз и тщательно охраняются. Есть мнение, что Шамбала принадлежит другому измерению, а найти ее могут только духовно очень подготовленные люди.

Эльдорадо. Фактических доказательств существования легендарного города, где дороги вымощены золотом и вообще богатств не счесть, нет никаких. Однако, многие до сих пор верят в его существование и надеются, что когда-нибудь найдется авантюрист-везунчик, который сможет этот мифический город найти.

3/6 Эльдорадо. Фактических доказательств существования легендарного города, где дороги вымощены золотом и вообще богатств не счесть, нет никаких. Однако, многие до сих пор верят в его существование и надеются, что когда-нибудь найдется авантюрист-везунчик, который сможет этот мифический город найти.

Лайонесс. По легенде, эта страна, являвшаяся родиной Тристана, одного из рыцарей круглого стола, была расположена недалеко от Корнуолла. Здесь же, если верить английскому поэту лорду Теннисону состоялась последняя битва короля Артура, в которой он был смертельно ранен. Говорят, Лайонесс ушел под воду. На Сицилии вокруг материка до сих пор находят окаменелые останки древнего леса.

2/6 Лайонесс. По легенде, эта страна, являвшаяся родиной Тристана, одного из рыцарей круглого стола, была расположена недалеко от Корнуолла. Здесь же, если верить английскому поэту лорду Теннисону состоялась последняя битва короля Артура, в которой он был смертельно ранен. Говорят, Лайонесс ушел под воду. На Сицилии вокруг материка до сих пор находят окаменелые останки древнего леса.

Атлантида. Об этом затерянном мире каждый, наверно, слышал с детства. Огромная империя с удивительно развитой цивилизацией ушла под воду за одну ночь. Некоторые исследователи утверждают, что Атлантида лишь миф, другие уверены, что она действительно существовала, а третьи полагают, что некоторым атлантам удалось выжить и именно они построили Стоунхендж и египетские пирамиды.

1/6 Атлантида. Об этом затерянном мире каждый, наверно, слышал с детства. Огромная империя с удивительно развитой цивилизацией ушла под воду за одну ночь. Некоторые исследователи утверждают, что Атлантида лишь миф, другие уверены, что она действительно существовала, а третьи полагают, что некоторым атлантам удалось выжить и именно они построили Стоунхендж и египетские пирамиды.

Множество древних легенд хранят истории о фантастических затерянных мирах, жители которых были абсолютно счастливы, владели невероятными знаниями и не знали войн и страданий. В свое время романы об удивительных мирах Жюля Верна Герберта Уэллса , Райдера Хаггарда и других писателей-фантастов наделали много шума. Тысячи путешественников отправлялись на поиски сказочных городов и стран, чтобы доказать реальность их существования.

Увы, легенды остались легендами. Но до сих пор местонахождение удивительных земель волнует умы современных ученых и исследователей. О них — наша фотогалерея.

Атлантида. Об этом затерянном мире каждый, наверно, слышал с детства. Огромная империя с удивительно развитой цивилизацией ушла под воду за одну ночь. Некоторые исследователи утверждают, что Атлантида лишь миф, другие уверены, что она действительно существовала, а третьи полагают, что некоторым атлантам удалось выжить и именно они построили Стоунхендж и египетские пирамиды.

Лайонесс. По легенде, эта страна, являвшаяся родиной Тристана, одного из рыцарей круглого стола, была расположена недалеко от Корнуолла. Здесь же, если верить английскому поэту лорду Теннисону состоялась последняя битва короля Артура, в которой он был смертельно ранен. Говорят, Лайонесс ушел под воду. На Сицилии вокруг материка до сих пор находят окаменелые останки древнего леса.

Эльдорадо. Фактических доказательств существования легендарного города, где дороги вымощены золотом и вообще богатств не счесть, нет никаких. Однако, многие до сих пор верят в его существование и надеются, что когда-нибудь найдется авантюрист-везунчик, который сможет этот мифический город найти.

Шамбала. Землю, расположенную между снежными горами с золотым городом в центре, искали многие везде, но тщетно. Говорят, ее границы защищены от посторонних глаз и тщательно охраняются. Есть мнение, что Шамбала принадлежит другому измерению, а найти ее могут только духовно очень подготовленные люди.

Авалон. По легенде, на этом острове подделали Эскалибур, знаменитый меч короля Артура, а позже туда отвезли самого раненого короля для исцеления. По преданию, на этом острове люди обретали бессмертие. Кто-то утверждает, что остров затону. Историки же склонны связывать Авалон с городом Гластонбери, где в 1190 году, по словам местного аббатства, нашли останки Артура.

Агарти. По легенде, в этом подземном мире, связанном сетью туннелей с четырьмя сторонами света, живут добрейшие люди, пытающиеся улучшить жизнь тех, кто обитает на земле. Некоторые эзотерики до сих пор считают, что Агарти существует и утверждают, что создали его атланты, бежавшие после разрушения Атлантиды в Азию, и дожидающиеся часа, когда смогут вернуться на землю.