8 красивейших мест России 

Широка страна моя Россия. И это не просто красивые слова из песни. Это больше четырех тысяч километров с севера на юг и почти 10 тыс. км с запада на восток.
Если верить Google (а он нас почти не обманывает), то в России более 1100 городов, из них 15 — миллионники. И почти у каждого из них есть свои особенные памятники и знаковые места, которые являются частью нашей богатой истории.
Сегодня, 18 апреля, весь мир отмечает День памятников и исторических мест. Предлагаем отметить это событие виртуальной прогулкой по самым интересным рукотворным объектам, разбросанным по разным регионам России. Листайте фотогалерею.