8 красивейших мест России 

1/8 Петроглифы Горного Алтая. Кто их нарисовал? Скорее всего, люди, но их национальность неизвестна. Потому что у них не было ни паспортов, ни письменности. Творения безымянных художников, некоторым из которых более тысячи лет, по-прежнему доступны для созерцания в одних самых древних импровизированных «галереях». Фото: @juliya_oz

2/8 Дольмены в Геленджике. Что такое дольмены? Может быть, древние захоронения, может, культовые места для обрядов, а может — дома, которые великаны построили для лилипутов (да, есть и такая версия). Фото: @farhad_gulyamov

3/8 Соловецкий монастырь. В XV веке этот комплекс построили как монастырь, но следующие пять веков использовали в качестве политической тюрьмы. Одним из узников, заточенных в Соловецком монастыре, был предок Льва Толстого, Петр Толстой. В конце прошлого века преступников перестали там держать, место отреставрировали, и туда вернулись монахи. Фото: @phototrip_russia

4/8 Памятник «Тысячелетие России». Глядя на этот памятник, сразу становится понятным, что значит «монументально». На шаре-державе стоят ангел и женщина, символизирующая Россию, ниже — скульптуры, изображающие шесть исторических этапов, через которые прошла страна. Бонус — барельеф с 109 деятелями разных эпох. И все это вместили на 15,7 метрах. Фото: @kupujijika

5/8 Тобольский кремль. Сибирская версия Кремля. Его, кстати, построили в начале XVIII века. Фото: @rodinatyumen

6/8 Мечеть Кул-Шариф. Во время штурма города войска Ивана Грозного разрушили большую мечеть, которую спустя 440 лет, в 1996 году, воссоздали и назвали Кул-Шариф в честь одного из предводителей обороны Казани. Глядя на это красивое здание, трудно поверить, что оно еще очень новое — настолько внимательно и уважительно отнеслись к этой реконструкции. Фото: @papaolezha

7/8 Аркаим. В 1987 году в Челябинской области хотели построить водохранилище. По закону перед этим нужно было проверить территорию, которую должны были затопить.Так студенты археологического факультета и школьники отправились на скучное и неинтересное задание, ради «галочки в бумажке». А в итоге нашли древний город, построенный до нашей эры. Но хорошо сохранившийся. Фото: @turizmirinagor