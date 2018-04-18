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8 красивейших мест России
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8 красивейших мест России 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Виртуальная прогулка по самым интересным рукотворным объектам нашей страны.
1/8  Петроглифы Горного Алтая. Кто их нарисовал? Скорее всего, люди, но их национальность неизвестна. Потому что у них не было ни паспортов, ни письменности. Творения безымянных художников, некоторым из которых более тысячи лет, по-прежнему доступны для созерцания в одних самых древних импровизированных «галереях».
Фото:
2/8  Дольмены в Геленджике. Что такое дольмены? Может быть, древние захоронения, может, культовые места для обрядов, а может — дома, которые великаны построили для лилипутов (да, есть и такая версия).
Фото:
3/8  Соловецкий монастырь. В XV веке этот комплекс построили как монастырь, но следующие пять веков использовали в качестве политической тюрьмы. Одним из узников, заточенных в Соловецком монастыре, был предок Льва Толстого, Петр Толстой. В конце прошлого века преступников перестали там держать, место отреставрировали, и туда вернулись монахи.
Фото:
4/8  Памятник «Тысячелетие России». Глядя на этот памятник, сразу становится понятным, что значит «монументально». На шаре-державе стоят ангел и женщина, символизирующая Россию, ниже — скульптуры, изображающие шесть исторических этапов, через которые прошла страна. Бонус — барельеф с 109 деятелями разных эпох. И все это вместили на 15,7 метрах.
Фото:
5/8  Тобольский кремль. Сибирская версия Кремля. Его, кстати, построили в начале XVIII века.
Фото:
6/8  Мечеть Кул-Шариф. Во время штурма города войска Ивана Грозного разрушили большую мечеть, которую спустя 440 лет, в 1996 году, воссоздали и назвали Кул-Шариф в честь одного из предводителей обороны Казани. Глядя на это красивое здание, трудно поверить, что оно еще очень новое — настолько внимательно и уважительно отнеслись к этой реконструкции.
Фото:
7/8  Аркаим. В 1987 году в Челябинской области хотели построить водохранилище. По закону перед этим нужно было проверить территорию, которую должны были затопить.Так студенты археологического факультета и школьники отправились на скучное и неинтересное задание, ради «галочки в бумажке». А в итоге нашли древний город, построенный до нашей эры. Но хорошо сохранившийся.
Фото:
8/8  Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. Хотя в Ярославле много других достопримечательностей, почему-то на тысячную купюру поместили именно эту православную церковь XVII века.
Фото:
Широка страна моя Россия. И это не просто красивые слова из песни. Это больше четырех тысяч километров с севера на юг и почти 10 тыс. км с запада на восток.
Если верить Google (а он нас почти не обманывает), то в России более 1100 городов, из них 15 — миллионники. И почти у каждого из них есть свои особенные памятники и знаковые места, которые являются частью нашей богатой истории.
Сегодня, 18 апреля, весь мир отмечает День памятников и исторических мест. Предлагаем отметить это событие виртуальной прогулкой по самым интересным рукотворным объектам, разбросанным по разным регионам России. Листайте фотогалерею.
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