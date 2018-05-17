Что манит туристов в самое загадочное место Европы 

1/25 Одинокая хижина посреди высокогорья. Такие базы разбросаны по всему острову и предназначены для заплутавших туристов. Внутри есть спальное место, запасы воды и консервов и телефон для связи со спасателями. Фото: Дина Васильева

2/25 В 2008 году в Исландии произошла экономическая катастрофа: три крупнейших государственных банка потерпели крах. Однако правительство решило пойти по пути наименьшего сопротивления и не стало оказывать финансовую помощь банкирам. Семь лет спустя случилось экономическое чудо. Фото: Дина Васильева

3/25 Вид на главную улицу Рейкьявика с верхнего этажа Хадльгримскиркьи. Фото: Дина Васильева

4/25 Исландцы трудолюбивы. Пять дней в неделю они занимаются исключительно работой, не позволяя себе ни глотка спиртного. А на выходных, в качестве награды, устраивают бешеные пьянки. Ночью подвыпившие компании кочуют из бара в бар, а некоторые напиваются прямо на улице. Фото: Дина Васильева

5/25 Рейкьявик — уютная столица, где обитает две трети населения. Несмотря на это улицы города всегда пустынны, в кафе все столики свободны, а транспорт в центре практически отсутствует. На главной улице города стоит символ Рейкьявика — почти 75-метровая лютеранская церковь Хатльгримскиркья, которую видно из любой точки города. Фото: Дина Васильева

6/25 Если выйти из дома в 10 утра, то еще пару часов придется побродить в сумерках, потому что в январе световой день здесь продолжается около четырех часов. Фото: Дина Васильева

7/25 В Исландии практически нет национальных блюд (за исключением мяса тухлой акулы). То же самое касается сладостей. Раньше, например, даже яблоки ввозились в страну только на Рождество. Моряки рисковали жизнью, чтобы доставить фрукты в изолированные деревни к сочельнику и порадовать детей в праздник. Фото: Дина Васильева

8/25 Ледник Соульхеймажкютль располагается на Южном побережье острова. Его застывшая вода настолько чиста, что имеет естественный голубой оттенок. Ледник находится рядом с вулканом, поэтому его поверхность до сих пор покрыта темно-серым пеплом, напоминающим об извержении. Фото: Дина Васильева

9/25 В 2016 году в датской газете Metroxpress появилась статья о том, как письмо без адреса и имени, но с нарисованной от руки картой местности и подробным описанием получателей дошло до тех, кому предназначалось. Туристы, которые провели отпуск на ферме у исландцев, настолько впечатлились их гостеприимством, что решили письменно поблагодарить хозяев, но вспомнить их имена не смогли. Фото: Дина Васильева

10/25 Остров омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. На северном побережье располагается город Хусавик, из которого в открытое море каждый день отправляются экскурсии для желающих понаблюдать за китами в естественной среде обитания. А на скалистом северо-западе можно наткнуться на лежбища морских котиков. Фото: Дина Васильева

11/25 Однажды туристы из Китая написали в исландскую газету, что ледник Соульхеймажкютль грязный и его необходимо «помыть». Их разочаровало, что на поездку ушло много денег, а «грязь» испортила все фотографии. Жалоба со словами «Помойте свой ледник», которую, конечно, опубликовали, стала поводом для нескончаемых шуток про китайцев. Фото: Дина Васильева

12/25 Помимо черного гравия на пляже расположились вулканические валуны. По легенде, эти валуны когда-то были троллями, которые не успели спрятаться от солнечных лучей и окаменели. Фото: Дина Васильева

13/25 В гавани Рейкьявика располагается концертный зал Харпа, спроектированный архитектором Олафуром Элиассоном. Это здание — главная площадка для проведения концертов, деловых встреч, конференций и выставок. Фото: Дина Васильева

14/25 Каньон Фьядрарглйуфур, южное побережье Исландии. Они думают, что это одно из мест, где живут эльфы. Исследование, проведенное Университетом Исландии, показало, что 620 из 1 000 опрошенных исландцев искренне верят в существование «скрытых жителей» — эльфов. Фото: Дина Васильева

15/25 Здесь все всех знают, поэтому новые лица всегда приковывают внимание местных. Куда бы ни зашел путешественник — его тепло встретят и попросят рассказать о себе. Их интерес совершенно искренний. Эта нация слишком самодостаточна, чтобы лицемерить. Фото: Дина Васильева

16/25 Несмотря на то что 90 процентов исландцев говорят на английском как на родном, к своему языку они относятся с особым трепетом. Самые старые из сохранившихся текстов на исландском датируются примерно 1100 годом, а самые известные из них — это исландские саги. «Если мы потеряем наш язык — мы потеряем себя», — считает президент. Фото: Дина Васильева

17/25 Исландцы любят искусство во всех формах и очень гордятся произведениями своих соотечественников. У каждого из них, помимо основной работы, есть творческое хобби. Чем бы ни занимались исландцы, будь то живопись, музыка или ювелирный дизайн, вдохновение они черпают в родной природе. Фото: Дина Васильева

18/25 В январе нам довелось увидеть другую —безлюдную, пустынную — Исландию. В августе около каждого каньона или водопада стояло по две-три машины, в январе мы были одни всегда и везде. Рядом расхаживали только обросшие мехом коренастые лошади. Вывозить коня из Исландии нельзя категорически — кровь должна оставаться чистой. Фото: Дина Васильева

19/25 Исландцы любят уединение. Внутреннее спокойствие и гармония с окружающим миром — один из главных критериев счастья, по мнению среднестатистического исландца. Проезжая по трассе номер 1, опоясывающей остров, постоянно натыкаешься на одиноко стоящие дома. Хозяева могут часами сидеть на террасе в своих мыслях и смотреть на горы и океан. Фото: Дина Васильева

20/25 Поток туристов начинается в мае и заканчивается в сентябре. Именно в летние месяцы в Исландии особенно тепло: температура в среднем поднимается до 15 градусов, а иногда даже светит солнце. Местные уверяли, что в зависимости от сезона пейзажи и атмосфера страны меняются до неузнаваемости. Фото: Дина Васильева

21/25 Ледники, гейзеры и подземные источники снабжают страну горячей и холодной водой. Она настолько чистая, что не требует фильтрации. Однако здесь есть подвох: горячая вода иногда отдает сероводородом. Фото: Дина Васильева

22/25 Та самая гора из «Игры престолов» — Киркьюфетль — считается самой красивой горой Исландии. Фото: Дина Васильева

23/25 Исландцы — долгожители. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 82 года. Фото: Дина Васильева

24/25 Черная церковь в деревне Будир, расположенной на полуострове Снайфедльснес, — любимое место проведения свадеб как у местных, так и у иностранцев. Эта постройка очень фотогенична: попав в ленту популярных инстаграмеров, она стала одной из первых достопримечательностей, к которым потянулись туристы. Фото: Дина Васильева