Что манит туристов в самое загадочное место Европы 

Исландия никогда не была популярным туристическим направлением, но в 2011 году ситуация изменилась.
1/25 Одинокая хижина посреди высокогорья. Такие базы разбросаны по всему острову и предназначены для заплутавших туристов. Внутри есть спальное место, запасы воды и консервов и телефон для связи со спасателями.
Фото:
Дина Васильева
2/25 В 2008 году в Исландии произошла экономическая катастрофа: три крупнейших государственных банка потерпели крах. Однако правительство решило пойти по пути наименьшего сопротивления и не стало оказывать финансовую помощь банкирам. Семь лет спустя случилось экономическое чудо.
Фото:
Дина Васильева
3/25 Вид на главную улицу Рейкьявика с верхнего этажа Хадльгримскиркьи.
Фото:
Дина Васильева
4/25 Исландцы трудолюбивы. Пять дней в неделю они занимаются исключительно работой, не позволяя себе ни глотка спиртного. А на выходных, в качестве награды, устраивают бешеные пьянки. Ночью подвыпившие компании кочуют из бара в бар, а некоторые напиваются прямо на улице.
Фото:
Дина Васильева
5/25 Рейкьявик — уютная столица, где обитает две трети населения. Несмотря на это улицы города всегда пустынны, в кафе все столики свободны, а транспорт в центре практически отсутствует. На главной улице города стоит символ Рейкьявика — почти 75-метровая лютеранская церковь Хатльгримскиркья, которую видно из любой точки города.
Фото:
Дина Васильева
6/25 Если выйти из дома в 10 утра, то еще пару часов придется побродить в сумерках, потому что в январе световой день здесь продолжается около четырех часов.
Фото:
Дина Васильева
7/25 В Исландии практически нет национальных блюд (за исключением мяса тухлой акулы). То же самое касается сладостей. Раньше, например, даже яблоки ввозились в страну только на Рождество. Моряки рисковали жизнью, чтобы доставить фрукты в изолированные деревни к сочельнику и порадовать детей в праздник.
Фото:
Дина Васильева
8/25 Ледник Соульхеймажкютль располагается на Южном побережье острова. Его застывшая вода настолько чиста, что имеет естественный голубой оттенок. Ледник находится рядом с вулканом, поэтому его поверхность до сих пор покрыта темно-серым пеплом, напоминающим об извержении.
Фото:
Дина Васильева
9/25 В 2016 году в датской газете Metroxpress появилась статья о том, как письмо без адреса и имени, но с нарисованной от руки картой местности и подробным описанием получателей дошло до тех, кому предназначалось. Туристы, которые провели отпуск на ферме у исландцев, настолько впечатлились их гостеприимством, что решили письменно поблагодарить хозяев, но вспомнить их имена не смогли.
Фото:
Дина Васильева
10/25 Остров омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. На северном побережье располагается город Хусавик, из которого в открытое море каждый день отправляются экскурсии для желающих понаблюдать за китами в естественной среде обитания. А на скалистом северо-западе можно наткнуться на лежбища морских котиков.
Фото:
Дина Васильева
11/25 Однажды туристы из Китая написали в исландскую газету, что ледник Соульхеймажкютль грязный и его необходимо «помыть». Их разочаровало, что на поездку ушло много денег, а «грязь» испортила все фотографии. Жалоба со словами «Помойте свой ледник», которую, конечно, опубликовали, стала поводом для нескончаемых шуток про китайцев.
Фото:
Дина Васильева
12/25 Помимо черного гравия на пляже расположились вулканические валуны. По легенде, эти валуны когда-то были троллями, которые не успели спрятаться от солнечных лучей и окаменели.
Фото:
Дина Васильева
13/25 В гавани Рейкьявика располагается концертный зал Харпа, спроектированный архитектором Олафуром Элиассоном. Это здание — главная площадка для проведения концертов, деловых встреч, конференций и выставок.
Фото:
Дина Васильева
14/25 Каньон Фьядрарглйуфур, южное побережье Исландии. Они думают, что это одно из мест, где живут эльфы. Исследование, проведенное Университетом Исландии, показало, что 620 из 1 000 опрошенных исландцев искренне верят в существование «скрытых жителей» — эльфов.
Фото:
Дина Васильева
15/25 Здесь все всех знают, поэтому новые лица всегда приковывают внимание местных. Куда бы ни зашел путешественник — его тепло встретят и попросят рассказать о себе. Их интерес совершенно искренний. Эта нация слишком самодостаточна, чтобы лицемерить.
Фото:
Дина Васильева
16/25 Несмотря на то что 90 процентов исландцев говорят на английском как на родном, к своему языку они относятся с особым трепетом. Самые старые из сохранившихся текстов на исландском датируются примерно 1100 годом, а самые известные из них — это исландские саги. «Если мы потеряем наш язык — мы потеряем себя», — считает президент.
Фото:
Дина Васильева
17/25 Исландцы любят искусство во всех формах и очень гордятся произведениями своих соотечественников. У каждого из них, помимо основной работы, есть творческое хобби. Чем бы ни занимались исландцы, будь то живопись, музыка или ювелирный дизайн, вдохновение они черпают в родной природе.
Фото:
Дина Васильева
18/25 В январе нам довелось увидеть другую —безлюдную, пустынную — Исландию. В августе около каждого каньона или водопада стояло по две-три машины, в январе мы были одни всегда и везде. Рядом расхаживали только обросшие мехом коренастые лошади. Вывозить коня из Исландии нельзя категорически — кровь должна оставаться чистой.
Фото:
Дина Васильева
19/25 Исландцы любят уединение. Внутреннее спокойствие и гармония с окружающим миром — один из главных критериев счастья, по мнению среднестатистического исландца. Проезжая по трассе номер 1, опоясывающей остров, постоянно натыкаешься на одиноко стоящие дома. Хозяева могут часами сидеть на террасе в своих мыслях и смотреть на горы и океан.
Фото:
Дина Васильева
20/25 Поток туристов начинается в мае и заканчивается в сентябре. Именно в летние месяцы в Исландии особенно тепло: температура в среднем поднимается до 15 градусов, а иногда даже светит солнце. Местные уверяли, что в зависимости от сезона пейзажи и атмосфера страны меняются до неузнаваемости.
Фото:
Дина Васильева
21/25 Ледники, гейзеры и подземные источники снабжают страну горячей и холодной водой. Она настолько чистая, что не требует фильтрации. Однако здесь есть подвох: горячая вода иногда отдает сероводородом.
Фото:
Дина Васильева
22/25 Та самая гора из «Игры престолов» — Киркьюфетль — считается самой красивой горой Исландии.
Фото:
Дина Васильева
23/25 Исландцы — долгожители. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 82 года.
Фото:
Дина Васильева
24/25 Черная церковь в деревне Будир, расположенной на полуострове Снайфедльснес, — любимое место проведения свадеб как у местных, так и у иностранцев. Эта постройка очень фотогенична: попав в ленту популярных инстаграмеров, она стала одной из первых достопримечательностей, к которым потянулись туристы.
Фото:
Дина Васильева
25/25 Черный пляж в городе Вик. Во время извержения вулкана черная лава стекала в океан, остывала, а затем в течение долгих лет вода измельчала ее в мелкие гравий и песок. Это место входит в первую десятку лучших пляжей мира, а американский журнал «Острова» назвал его самым красивым на земле.
Фото:
Дина Васильева
С выходом культового сериала «Игра престолов», съемки которого проходили в заснеженных пейзажах Исландии, любопытные путешественники со всего мира хлынули на североатлантический остров.
Теперь в страну с населением в 400 тысяч человек ежегодно приезжает около двух миллионов туристов. Сначала исландцы пришли в восторг: рыболовная промышленность всегда была основным и практически единственным источником дохода в государстве, а теперь главным двигателем экономики стал туризм. Благодаря ему в 2016 году исландская крона укрепилась сильнее остальных валют по отношению к доллару и евро, а уровень ВВП подскочил на 11 процентов.
Однако радовались недолго. В национальных парках и на вулканических пляжах теперь валяются отходы кемперов, а мероприятия слабоумных, но отважных искателей приключений нередко заканчиваются летальным исходом. Истории вроде: «Китайская пара залезла на ледник без гида и потерялась на вершине, потому что через пару часов наступила ночь, а их обледенелые тела нашли только утром» — к сожалению, стали обычным делом.