Кровь и нищета: вот так нас представляют на Западе 

Фотограф под никнеймом Barabakaa ездит по городам России и демонстрирует жизнь, которую никто не хочет видеть. Потому что это грязно, потому что не хочется себя с этим ассоциировать, потому что больно смотреть, как дети стреляют из оружия, а бабушки слились с пейзажами помоек. Повсюду на фото мастера кровь и нищета.
Для атмосферности все снимки сделаны в ч/б. Примечательно, что герои фото смело смотрят в камеру, здесь даже дети уверенно направляют пистолет на фотографа и выглядят при этом гордыми собой — они такие, герои забытых городов России. Смотришь — и безнадега фильма «Левиафан» Звягинцева смешивается с вездесущей грязью «Трудно быть Богом» Алексея Германа. Только там кино, а здесь жизнь. И забыты не только города, забыты люди.
В России действительно много город-призраков. В их числе Кадыкчан, Корзуново, Амдерма, Чаронда, Молога, Курша-2, Нефтегорск, Нижнеянск, Юбилейный, Промышленный и многие другие. Но талант Barabakaa кроется в том, что «забытость» и «оставленность» его камера видит даже на улицах Москвы и ближайшего Подмосковья.
Уродливые виды российской глубинки заметили на Западе — и тут же представили публике как суровую российскую действительность. А вы согласны с иностранными таблоидами, что это все и есть настоящая Россия?