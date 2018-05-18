Ещё
Кровь и нищета: вот так нас представляют на Западе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кровь и нищета: вот так нас представляют на Западе 

Рамблер 2 часа назад
Забыты не только города, забыты люди.
1/15  Грязевые ванны - это не всегда дорого и гламурно. Иногда это единственный способ... помыться.
Фото:
2/15  Пистолет, ребенок, улыбка на лице. Мальчик целится в тех, кто о нем забыл.
Фото:
3/15  Разбитые людьми окна, побитые жизнью дети.
Фото:
4/15  В этом мире бабушки идеально сливаются с помойками.
Фото:
5/15  Этот мужчина без определенного места жительства смело смотрит в камеру, потому что его уже ничем не напугать.
Фото:
6/15  На свободе, но в тюрьме.
Фото:
7/15  Женщина избивает мужчину ногами прямо на улице. Никто не хочет заступаться.
Фото:
8/15  Больше гламура, и макияжа, и маникюра.
Фото:
9/15  Заключенный ангел-хранитель. А где хранитель этого ангела?
Фото:
10/15  А говорят, что это у животных нет души.
Фото:
11/15  Кто говорил, что корова - это деревенское животное?
Фото:
12/15  Идеальная сцена для съемок фильма об Апокалипсисе. Даже декораций не нужно.
Фото:
13/15  Медведь - символ России, говорите?
Фото:
14/15  Один из многих разрушенных православных храмов на территории страны.
Фото:
15/15  Кто думает, что сушка белья на улице осталась в советском прошлом и лихих 90-х?
Фото:
Фотограф под никнеймом Barabakaa ездит по городам России и демонстрирует жизнь, которую никто не хочет видеть. Потому что это грязно, потому что не хочется себя с этим ассоциировать, потому что больно смотреть, как дети стреляют из оружия, а бабушки слились с пейзажами помоек. Повсюду на фото мастера кровь и нищета.
Для атмосферности все снимки сделаны в ч/б. Примечательно, что герои фото смело смотрят в камеру, здесь даже дети уверенно направляют пистолет на фотографа и выглядят при этом гордыми собой — они такие, герои забытых городов России. Смотришь — и безнадега фильма «Левиафан» Звягинцева смешивается с вездесущей грязью «Трудно быть Богом» Алексея Германа. Только там кино, а здесь жизнь. И забыты не только города, забыты люди.
В России действительно много город-призраков. В их числе Кадыкчан, Корзуново, Амдерма, Чаронда, Молога, Курша-2, Нефтегорск, Нижнеянск, Юбилейный, Промышленный и многие другие. Но талант Barabakaa кроется в том, что «забытость» и «оставленность» его камера видит даже на улицах Москвы и ближайшего Подмосковья.
Уродливые виды российской глубинки заметили на Западе — и тут же представили публике как суровую российскую действительность. А вы согласны с иностранными таблоидами, что это все и есть настоящая Россия?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Измены и сифилис: как жили жены гангстеров14
Трижды глава СССР, о котором никто не помнит36
Тест: вспомните продолжение известных пословиц
Как на самом деле утонул «Титаник»6
«Представляешь, пять этажей только порно!»130
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
19:45
На Марсе обнаружили «мобильный телефон»
Вещи
03:24
Необъяснимая иллюзия шокировала пользователей Сети
Безумный мир
13:56
Сюда вы захотите помчаться немедленно
Места
11:29
Испанцы сделали дрон из пиццы
Вещи
04:24
Что вы купите по ценам СССР
Безумный мир
00:52
НЛО распался на две части в небе над Англией
Безумный мир
10:19
Детские вопросы, которые ставят учёных в тупик
Безумный мир
00:30
Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение