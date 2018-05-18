Кровь и нищета: вот так нас представляют на Западе 

1/15 Грязевые ванны - это не всегда дорого и гламурно. Иногда это единственный способ... помыться. Фото: @barabakaa

2/15 Пистолет, ребенок, улыбка на лице. Мальчик целится в тех, кто о нем забыл. Фото: @barabakaa

3/15 Разбитые людьми окна, побитые жизнью дети. Фото: @barabakaa

4/15 В этом мире бабушки идеально сливаются с помойками. Фото: @barabakaa

5/15 Этот мужчина без определенного места жительства смело смотрит в камеру, потому что его уже ничем не напугать. Фото: @barabakaa

6/15 На свободе, но в тюрьме. Фото: @barabakaa

7/15 Женщина избивает мужчину ногами прямо на улице. Никто не хочет заступаться. Фото: @barabakaa

8/15 Больше гламура, и макияжа, и маникюра. Фото: @barabakaa

9/15 Заключенный ангел-хранитель. А где хранитель этого ангела? Фото: @barabakaa

10/15 А говорят, что это у животных нет души. Фото: @barabakaa

11/15 Кто говорил, что корова - это деревенское животное? Фото: @barabakaa

12/15 Идеальная сцена для съемок фильма об Апокалипсисе. Даже декораций не нужно. Фото: @barabakaa

13/15 Медведь - символ России, говорите? Фото: @barabakaa

14/15 Один из многих разрушенных православных храмов на территории страны. Фото: @barabakaa