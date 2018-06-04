СССР развалился, но его здания еще стоят 

1/19 Зал бокса в румынском городе Онешти. Построен в 1966 году — в самый разгар оттепели. Фото: @socialistmodernism

2/19 Станция метро «Еритасардакан» в центре Еревана, Армения. Станцию открыли в 1981 году, ровно за 10 лет до распада СССР. Фото: @socialistmodernism

3/19 Еще одно уникальное здание в Армении — столовая дома отдыха Союза писателей на озере Севан. Авторы проекта — архитекторы Геворг Кочар и Микаэль Мазманян. Возведена в 1969-м. Фото: @socialistmodernism

4/19 Genex Tower — комплекс из двух башен, построенный в 1980 году. Его официальное название — «Западные ворота Белграда»: по задумке тогда еще югославских властей, небоскреб должен был «приветствовать» тех, кто приезжает в город из аэропорта Николы Теслы. Фото: @socialistmodernism

5/19 Старый цирк в Душанбе, Таджикистан. В 2018-м ему исполняется 40 лет. Фото: @socialistmodernism

6/19 ...И его ровесник — жилой дом в польской Варшаве. Фото: @socialistmodernism

7/19 В Грузии полно выдающихся памятников советского модернизма, но многие из них находятся на грани исчезновения. На фото — офис Национального банка, а в прошлом — здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР. Построено в 1975 году по проекту архитекторов Георгия Чахавы и Зураба Джалагхании. Фото: @socialistmodernism

8/19 Еще одно «тбилисское чудо» — вестибюль станции метро «Исани». Станцию запустили в эксплуатацию в 1971-м. Недавно ее обновили, но обошлось без радикальных перемен. Фото: @socialistmodernism

9/19 Дворец торжественных обрядов, расположенный также в Тбилиси, в начале нулевых выкупил предприниматель Бадри Патаркацишвили. Здание стало частным жилым домом. Изначально архитекторы Виктор Джорбенадзе и Важи Орбеладзе строили его для брачующихся. Бизнесмена в 2008-м похоронили в саду дворца. Фото: @socialistmodernism

10/19 Ничего такого, просто автовокзал во Львове, Украина. Фото: @socialistmodernism

11/19 Московскую гостиницу «Космос» открыли на проспекте Мира напротив Всероссийского выставочного центра (тогда — ВДНХ) в 1979 году. Здание отеля спроектировала команда архитекторов из России и Франции. В 2005 году в кинокартине «Дневной дозор» оно использовалось как штаб темных сил. Момент разрушения гостиницы стал одним из самых зрелищных в фильме. Фото: @socialistmodernism

12/19 Может ли крематорий быть красивым? Пожалуй, да. Киевский, на улице Байковой, спроектировал архитектор Авраам Милецкий. Здание немного смахивает на ворота в мир иной. По сути, так оно и есть. Фото: @socialistmodernism

13/19 Эта «тарелка» — здание Сербского национального музея авиации. Построена в 1980-х. Музей удобно расположен — всего в нескольких минутах ходьбы от главного терминала аэропорта Николы Теслы. Можно успеть посетить его, если делать короткую пересадку в Белграде. Фото: @socialistmodernism

14/19 Киевскую гостиницу «Салют» тоже спроектировал вышеупомянутый Милецкий. Интересно, что в первоначальном варианте здание имело большую этажность, но партийное руководство Украины не утвердило этот проект. Отель функционирует по сей день. Фото: @socialistmodernism

15/19 Здание музея Ленина в киргизском Бишкеке возвели в 1984 году. Сейчас здесь располагается Киргизский государственный исторический музей — один из крупнейших в Средней Азии. Фото: @socialistmodernism

16/19 Здание канатной дороги в Кишиневе. Дорогу строили долго — с 1983 по 1990 год. А спустя несколько лет ее закрыли. Терминал остался. Фото: @socialistmodernism

17/19 А это комплекс зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате в Москве. Небоскреб по-советски спроектировали Михаил Посохин, Ашот Мндоянц и Владимир Свирский. В 1990-х здесь кто только не работал, в том числе московское правительство и Госдума. Фото: @socialistmodernism

18/19 Дом моды в городе Брашове, Румыния. Построен в 1972-м. Фото: @socialistmodernism