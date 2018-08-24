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Киберпанк по-русски до самых до окраин
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Киберпанк по-русски до самых до окраин 

Рамблер 2 часа назад
Фильм «Бегущий по лезвию» вдохновил на творчество русского фотографа.
1/19  Лучшие кадры - в фотогалерее.
Фото:
2/19  Фильм "Бегущий по лезвию" отчасти вдохновляет Вихрова
Фото:
3/19  Неон, туман и красный свет.
Фото:
4/19  Яркие вывески.
Фото:
5/19  Гастроном.
Фото:
6/19  Сочетание несочетаемых стилей.
Фото:
7/19  Фотограф предпочитает снимать улицы ночью.
Фото:
8/19  При свете фонарей.
Фото:
9/19  Автор говорит, что часто сталкивается с агрессией.
Фото:
10/19  Бывает, что к нему подходят люди и пытаются запретить ему снимать.
Фото:
11/19  Но Вихров не обращает на них внимания.
Фото:
12/19  Зима.
Фото:
13/19  Снег.
Фото:
14/19  Киберпанк по-русски.
Фото:
15/19  И суровые реалии.
Фото:
16/19  Наступает день.
Фото:
17/19  Город.
Фото:
18/19  Сам Константин признается, что больше всего ему нравятся кадры, сделанные в тумане при свете фонарей.
Фото:
19/19  Ночная улица.
Фото:
Фотограф и художник Константин Вихров вдохновляется романтикой городских окраин. В своем паблике он публикует снимки, сделанные в разных уголках России.
У наблюдателей творчества Вихрова мнение сходится в одном: фотографии Константина будто бы переносят действие "Бегущего по лезвию" в российскую действительность. Можно сказать, что в какой-то степени у киновселенной появился подражатель. Это подчеркивает броское название паблика автора в соцсетях. Сначала Вихров дал ему название "Фотографирую за шаурму", но затем поменял на более эксцентричное "Бегущий по е***ням".
В России проблемы с восприятием такого занятия, как уличная фотография. Обыватель средних лет от нее далек и воспринимает очень часто агрессивно.
— пишет Вихров в соцсетях.
Киберпанк по-русски глазами художника Константина Вихрова: лучшие кадры мы собрали в этой фотогалерее.
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