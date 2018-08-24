Киберпанк по-русски до самых до окраин 

Фотограф и художник Константин Вихров вдохновляется романтикой городских окраин. В своем паблике он публикует снимки, сделанные в разных уголках России.
У наблюдателей творчества Вихрова мнение сходится в одном: фотографии Константина будто бы переносят действие "Бегущего по лезвию" в российскую действительность. Можно сказать, что в какой-то степени у киновселенной появился подражатель. Это подчеркивает броское название паблика автора в соцсетях. Сначала Вихров дал ему название "Фотографирую за шаурму", но затем поменял на более эксцентричное "Бегущий по е***ням".
В России проблемы с восприятием такого занятия, как уличная фотография. Обыватель средних лет от нее далек и воспринимает очень часто агрессивно.
— пишет Вихров в соцсетях.
Киберпанк по-русски глазами художника Константина Вихрова: лучшие кадры мы собрали в этой фотогалерее.