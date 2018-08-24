Киберпанк по-русски до самых до окраин

Сам Константин признается, что больше всего ему нравятся кадры, сделанные в тумане при свете фонарей.

18/19 Сам Константин признается, что больше всего ему нравятся кадры, сделанные в тумане при свете фонарей.

Но Вихров не обращает на них внимания.

11/19 Но Вихров не обращает на них внимания.

Бывает, что к нему подходят люди и пытаются запретить ему снимать.

10/19 Бывает, что к нему подходят люди и пытаются запретить ему снимать.

Автор говорит, что часто сталкивается с агрессией.

9/19 Автор говорит, что часто сталкивается с агрессией.

Фотограф и художник Константин Вихров вдохновляется романтикой городских окраин. В своем паблике он публикует снимки, сделанные в разных уголках России.

У наблюдателей творчества Вихрова мнение сходится в одном: фотографии Константина будто бы переносят действие "Бегущего по лезвию" в российскую действительность. Можно сказать, что в какой-то степени у киновселенной появился подражатель. Это подчеркивает броское название паблика автора в соцсетях. Сначала Вихров дал ему название "Фотографирую за шаурму", но затем поменял на более эксцентричное "Бегущий по е***ням".

В России проблемы с восприятием такого занятия, как уличная фотография. Обыватель средних лет от нее далек и воспринимает очень часто агрессивно.

— пишет Вихров в соцсетях.

Киберпанк по-русски глазами художника Константина Вихрова: лучшие кадры мы собрали в этой фотогалерее.