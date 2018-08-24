«Аналогия с фильмами для взрослых неслучайна» 

1/17 К августу 2018-го под таким хештегом в Instagram выложено около полутора сотен тысяч публикаций. Часть из них — в одноименном сообществе, созданном автором тренда, американцем Заком Кляйном. Часть — в пабликах пользователей соцсети, вдохновленных новой модой.
Фото:
@the.designhunter
2/17 Зак Кляйн известен как основатель многих успешных стартапов (самый известный — Vimeo). Проект Cabin Porn вырос из личного увлечения Кляйна.
Фото:
@hardcoresurvivor
3/17 Предприниматель купил участок земли в штате Нью-Йорк и вдумчиво выбирал проект небольшого дома на свой вкус. Фото проектов со всего мира, которые показались ему интересными, Кляйн выкладывал в блоге, который назвал Cabin Porn.
Фото:
@excapethecity
4/17 Почему такое странное название? Кляйн обычно отвечает на подобные вопросы, что «не хочет оправдываться».
Фото:
@artistree_treehouse
5/17 Но, положа руку на сердце, просмотр фотографий маленьких уединенных домиков и правда затягивает и вызывает желание вернуться к этим кадрам снова и снова. Так что кое-что общее с фильмами для взрослых тут есть.
Фото:
@mushroom_cabinland
6/17 Хорошо, что предаваться такой слабости можно прилюдно — хоть бы и на рабочем месте. Хобби вполне пристойное.
Фото:
@armaprep
7/17 Увлечение Кляйна небольшими домами не ограничивается публикацией фото. Он построил несколько объектов для себя и своих друзей и даже организовал курсы по строительству домов из дерева.
Фото:
@insearchofdowntime
8/17 Он запустил сайт о проектах с живописными фото, а через некоторое время выпустил и печатный вариант «Порно-кабин». Кроме того, в соцсетях есть официальные аккаунты проекта, они очень популярны у пользователей.
Фото:
@shelterprotectsyou
9/17 Идея оказалась настолько близка людям, что хештег «пошел в народ».
Фото:
@stay_somewhere
10/17 Дома в стиле Cabin Porn бесконечно разные, они находятся по всему миру. Но есть кое-что объединяющее.
Фото:
@theleafbread
11/17 Их снимки всегда по-хорошему, в старомодном стиле, романтичны.
Фото:
@cabinporn
12/17 И фото уединенных лачуг, и кадры с дизайнерскими проектами пронизаны той жаждой приключений, которую многие из нас оставляют в детстве.
Фото:
@cabin4ever7788
13/17 Может быть, в этом секрет привлекательности Cabin Porn — проекты вызывают те эмоции, о наличии которых ты в себе даже не подозреваешь.
Фото:
@jacek_edward
14/17 Так и тянет взять в руки аккуратный хипстерский чемоданчик и махнуть на край света: жить просто, в единстве с природой и, конечно, не забывать выкладывать фоточки.
Фото:
@armaprep
15/17 Правда, сам Кляйн в посвященной проекту книге напоминает, что реальность обычно несколько отличается от завораживающих снимков.
Фото:
@left_beach
16/17 Помимо классных кадров, есть еще комары, клещи, грызуны в доме и удобства во дворе.
Фото:
@excapethecity
17/17 Но, может быть, некоторые жертвы все-таки стоят того, если речь идет о настоящих приключениях?
Фото:
@cabinsinforests
Появившееся несколько лет назад увлечение снимками маленьких уединенных домиков на природе сегодня стало полноценной тенденцией. Люди по всему миру выкладывают фотографии таких построек в социальные сети и снабжают игривым хештегом — cabinporn. Аналогия с фильмами для взрослых неслучайна — зрелище и правда затягивает.