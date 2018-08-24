«Аналогия с фильмами для взрослых неслучайна» 

1/17 К августу 2018-го под таким хештегом в Instagram выложено около полутора сотен тысяч публикаций. Часть из них — в одноименном сообществе, созданном автором тренда, американцем Заком Кляйном. Часть — в пабликах пользователей соцсети, вдохновленных новой модой. Фото: @the.designhunter

2/17 Зак Кляйн известен как основатель многих успешных стартапов (самый известный — Vimeo). Проект Cabin Porn вырос из личного увлечения Кляйна. Фото: @hardcoresurvivor

3/17 Предприниматель купил участок земли в штате Нью-Йорк и вдумчиво выбирал проект небольшого дома на свой вкус. Фото проектов со всего мира, которые показались ему интересными, Кляйн выкладывал в блоге, который назвал Cabin Porn. Фото: @excapethecity

4/17 Почему такое странное название? Кляйн обычно отвечает на подобные вопросы, что «не хочет оправдываться». Фото: @artistree_treehouse

5/17 Но, положа руку на сердце, просмотр фотографий маленьких уединенных домиков и правда затягивает и вызывает желание вернуться к этим кадрам снова и снова. Так что кое-что общее с фильмами для взрослых тут есть. Фото: @mushroom_cabinland

6/17 Хорошо, что предаваться такой слабости можно прилюдно — хоть бы и на рабочем месте. Хобби вполне пристойное. Фото: @armaprep

7/17 Увлечение Кляйна небольшими домами не ограничивается публикацией фото. Он построил несколько объектов для себя и своих друзей и даже организовал курсы по строительству домов из дерева. Фото: @insearchofdowntime

8/17 Он запустил сайт о проектах с живописными фото, а через некоторое время выпустил и печатный вариант «Порно-кабин». Кроме того, в соцсетях есть официальные аккаунты проекта, они очень популярны у пользователей. Фото: @shelterprotectsyou

9/17 Идея оказалась настолько близка людям, что хештег «пошел в народ». Фото: @stay_somewhere

10/17 Дома в стиле Cabin Porn бесконечно разные, они находятся по всему миру. Но есть кое-что объединяющее. Фото: @theleafbread

11/17 Их снимки всегда по-хорошему, в старомодном стиле, романтичны. Фото: @cabinporn

12/17 И фото уединенных лачуг, и кадры с дизайнерскими проектами пронизаны той жаждой приключений, которую многие из нас оставляют в детстве. Фото: @cabin4ever7788

13/17 Может быть, в этом секрет привлекательности Cabin Porn — проекты вызывают те эмоции, о наличии которых ты в себе даже не подозреваешь. Фото: @jacek_edward

14/17 Так и тянет взять в руки аккуратный хипстерский чемоданчик и махнуть на край света: жить просто, в единстве с природой и, конечно, не забывать выкладывать фоточки. Фото: @armaprep

15/17 Правда, сам Кляйн в посвященной проекту книге напоминает, что реальность обычно несколько отличается от завораживающих снимков. Фото: @left_beach

16/17 Помимо классных кадров, есть еще комары, клещи, грызуны в доме и удобства во дворе. Фото: @excapethecity