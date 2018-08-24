Ещё
«Аналогия с фильмами для взрослых неслучайна»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аналогия с фильмами для взрослых неслучайна» 

dom.lenta.ru 3 часа назад
Проект Cabin Porn: самые красивые домики в глуши.
1/17  К августу 2018-го под таким хештегом в Instagram выложено около полутора сотен тысяч публикаций. Часть из них — в одноименном сообществе, созданном автором тренда, американцем Заком Кляйном. Часть — в пабликах пользователей соцсети, вдохновленных новой модой.
Фото:
2/17  Зак Кляйн известен как основатель многих успешных стартапов (самый известный — Vimeo). Проект Cabin Porn вырос из личного увлечения Кляйна.
Фото:
3/17  Предприниматель купил участок земли в штате Нью-Йорк и вдумчиво выбирал проект небольшого дома на свой вкус. Фото проектов со всего мира, которые показались ему интересными, Кляйн выкладывал в блоге, который назвал Cabin Porn.
Фото:
4/17  Почему такое странное название? Кляйн обычно отвечает на подобные вопросы, что «не хочет оправдываться».
Фото:
5/17  Но, положа руку на сердце, просмотр фотографий маленьких уединенных домиков и правда затягивает и вызывает желание вернуться к этим кадрам снова и снова. Так что кое-что общее с фильмами для взрослых тут есть.
Фото:
6/17  Хорошо, что предаваться такой слабости можно прилюдно — хоть бы и на рабочем месте. Хобби вполне пристойное.
Фото:
7/17  Увлечение Кляйна небольшими домами не ограничивается публикацией фото. Он построил несколько объектов для себя и своих друзей и даже организовал курсы по строительству домов из дерева.
Фото:
8/17  Он запустил сайт о проектах с живописными фото, а через некоторое время выпустил и печатный вариант «Порно-кабин». Кроме того, в соцсетях есть официальные аккаунты проекта, они очень популярны у пользователей.
Фото:
9/17  Идея оказалась настолько близка людям, что хештег «пошел в народ».
Фото:
10/17  Дома в стиле Cabin Porn бесконечно разные, они находятся по всему миру. Но есть кое-что объединяющее.
Фото:
11/17  Их снимки всегда по-хорошему, в старомодном стиле, романтичны.
Фото:
12/17  И фото уединенных лачуг, и кадры с дизайнерскими проектами пронизаны той жаждой приключений, которую многие из нас оставляют в детстве.
Фото:
13/17  Может быть, в этом секрет привлекательности Cabin Porn — проекты вызывают те эмоции, о наличии которых ты в себе даже не подозреваешь.
Фото:
14/17  Так и тянет взять в руки аккуратный хипстерский чемоданчик и махнуть на край света: жить просто, в единстве с природой и, конечно, не забывать выкладывать фоточки.
Фото:
15/17  Правда, сам Кляйн в посвященной проекту книге напоминает, что реальность обычно несколько отличается от завораживающих снимков.
Фото:
16/17  Помимо классных кадров, есть еще комары, клещи, грызуны в доме и удобства во дворе.
Фото:
17/17  Но, может быть, некоторые жертвы все-таки стоят того, если речь идет о настоящих приключениях?
Фото:
Появившееся несколько лет назад увлечение снимками маленьких уединенных домиков на природе сегодня стало полноценной тенденцией. Люди по всему миру выкладывают фотографии таких построек в социальные сети и снабжают игривым хештегом — cabinporn. Аналогия с фильмами для взрослых неслучайна — зрелище и правда затягивает.
dom.lenta.ru: последние новости
Самые странные здания со всего мира Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть25
Как станция «Мир» передавала сигналы с того света21
Была ли Перестройка в СССР диверсией США33
В лесах Амазонки нашли первобытное племя1
Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР
Видео
00:05
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
Безумный мир
05:01
Известные люди, погибшие в небе
Люди
04:20
Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад
Безумный мир
02:05
Мужчина встретил на работе странное существо
Безумный мир
16:46
Была ли высадка американцев на Луну аферой
Истории
10:07
Главные убийцы из животного мира
Безумный мир
10:41
Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР
Места
12:14
Раскроют ли тайну Тунгусского метеорита
Истории
06:25
Главные фальсификации в истории
Истории
10:16
Открытия, которые от нас скрывают
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение