В Мюнхене стартовал 185-й Октоберфест

Первый "Октоберфест" вовсе не был пивным фестивалем. Изначально это был праздник в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской. Когда пара обвенчалась, это событие было решено отметить на широкую ногу: королевская семья устроила массовое гуляние, на котором пиво лилось рекой.

Так и появился главный пивной фестиваль мира.

3 интересных факта об Октоберфесте:

Фестиваль проходит не в октябре. Всему виной — похолодание, характерное для этого периода года. Поэтому стартует пивной праздник в сентябре и захватывает лишь первую неделю октября.

На фестивале можно не только отведать пива, но и здорово повеселиться на аттракционах, которых располагается великое множество на территории празднества. Правда, стоит это будет недешево: от 8 до 12 евро за билет.

на Октоберфест стремятся не только для того, чтобы отдохнуть, но и чтобы подзаработать. Средний заработок официантов в дни проведения фестиваля с учетом чаевых составляет порядка 5 с половиной тысяч евро.