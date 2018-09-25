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В Мюнхене стартовал 185-й Октоберфест
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В Мюнхене стартовал 185-й Октоберфест 

Рамблер 4 часа назад
Первый "Октоберфест" вовсе не был пивным фестивалем. Изначально это был праздник в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской. Когда пара обвенчалась, это событие было решено отметить на широкую ногу: королевская семья устроила массовое гуляние, на котором пиво лилось рекой.
Так и появился главный пивной фестиваль мира.

3 интересных факта об Октоберфесте:

Фестиваль проходит не в октябре. Всему виной — похолодание, характерное для этого периода года. Поэтому стартует пивной праздник в сентябре и захватывает лишь первую неделю октября.
На фестивале можно не только отведать пива, но и здорово повеселиться на аттракционах, которых располагается великое множество на территории празднества. Правда, стоит это будет недешево: от 8 до 12 евро за билет.
на Октоберфест стремятся не только для того, чтобы отдохнуть, но и чтобы подзаработать. Средний заработок официантов в дни проведения фестиваля с учетом чаевых составляет порядка 5 с половиной тысяч евро.
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