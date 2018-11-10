Самые старые рестораны мира

Biànyífāng — самый старый ресторан китайской столицы, специализирующийся на утке по-пекински. Был основан в 1416 году. Утку здесь до сих пор готовят в закрытой печи, что делает мясо сочным, а корочку хрустящей.

5/5 Biànyífāng — самый старый ресторан китайской столицы, специализирующийся на утке по-пекински. Был основан в 1416 году. Утку здесь до сих пор готовят в закрытой печи, что делает мясо сочным, а корочку хрустящей.

Ресторан La Tour d`Argent в Париже открылся в 1582 году. Среди посетителей заведения был король Генрих IV, основатель династии Бурбонов. Считается, что именно в La Tour d`Argent впервые ввели в широкий обиход вилку. Среди фирменных блюд, которые предлагают здесь сегодня – утка под прессом.

4/5 Ресторан La Tour d`Argent в Париже открылся в 1582 году. Среди посетителей заведения был король Генрих IV, основатель династии Бурбонов. Считается, что именно в La Tour d`Argent впервые ввели в широкий обиход вилку. Среди фирменных блюд, которые предлагают здесь сегодня – утка под прессом.

Странно, что официально старейшим рестораном мира является Sobrino de Botin в Мадриде, открытый в 1725 году – значительно позже, чем Stiftskeller St. Peter и Honke Owaria. Однако статус мадридского ресторана как древнейшего закреплен в Книге Гиннеса. В 1765 году в Sobrino de Botin работал официантом не кто иной, как Франциско Гойя.

3/5 Странно, что официально старейшим рестораном мира является Sobrino de Botin в Мадриде, открытый в 1725 году – значительно позже, чем Stiftskeller St. Peter и Honke Owaria. Однако статус мадридского ресторана как древнейшего закреплен в Книге Гиннеса. В 1765 году в Sobrino de Botin работал официантом не кто иной, как Франциско Гойя.

Honke Owaria в Киото был основан в 1465 году как маленькая кондитерская. Сейчас это место, где можно попробовать самую вкусную в Киото лапшу соба. Ресторан расположен в деревянном здании, большинство посетителей здесь сидят на татами перед низкими столами.

2/5 Honke Owaria в Киото был основан в 1465 году как маленькая кондитерская. Сейчас это место, где можно попробовать самую вкусную в Киото лапшу соба. Ресторан расположен в деревянном здании, большинство посетителей здесь сидят на татами перед низкими столами.

Stiftskeller St. Peter, расположенный на территории аббатства Св. Петра в Зальцбурге, считается старейшим рестораном Европы и, предположительно, всего мира (официально последнее не подтверждено). Ресторан упоминался в труде английского богослова Алкуина, вышедшем в 803 году. В разное время клиентами этого места были Колумб и Вольфганг Амадей Моцарт.

1/5 Stiftskeller St. Peter, расположенный на территории аббатства Св. Петра в Зальцбурге, считается старейшим рестораном Европы и, предположительно, всего мира (официально последнее не подтверждено). Ресторан упоминался в труде английского богослова Алкуина, вышедшем в 803 году. В разное время клиентами этого места были Колумб и Вольфганг Амадей Моцарт.

Соперничество между старейшими ресторанами мира за звание «самого древнего» все еще продолжается.

Сведений о трактирах и ресторациях прошлого крайне мало, первые упоминания о том или ином месте отыскиваются в архивах с трудом, и поэтому соперничество между старейшими ресторанами мира за звание "самого старого" продолжается. Согласно Книге рекордов Гиннеса, самым старым в мире работающим рестораном считается Sobrino de Botin в Мадриде, однако у него очень много конкурентов!

Stiftskeller St. Peter, расположенный на территории аббатства Св. Петра в Зальцбурге, считается старейшим рестораном Европы и, предположительно, всего мира (официально последнее не подтверждено). Ресторан упоминался в труде английского богослова Алкуина, вышедшем в 803 году. В разное время клиентами этого места были Колумб и Вольфганг Амадей Моцарт

Honke Owaria в Киото был основан в 1465 году как маленькая кондитерская. Сейчас это место, где можно попробовать самую вкусную в Киото лапшу соба. Ресторан расположен в деревянном здании, большинство посетителей здесь сидят на татами перед низкими столами.

Странно, что официально старейшим рестораном мира является Sobrino de Botin в Мадриде, открытый в 1725 году — значительно позже, чем Stiftskeller St. Peter и Honke Owaria. Однако статус мадридского ресторана как древнейшего закреплен в Книге Гиннеса. В 1765 году в Sobrino de Botin работал официантом не кто иной, как Франциско Гойя.

Ресторан La Tour d`Argent в Париже открылся в 1582 году. Среди посетителей заведения был король Генрих IV, основатель династии Бурбонов. Считается, что именно в La Tour d`Argent впервые ввели в широкий обиход вилку. Среди фирменных блюд, которые предлагают здесь сегодня — утка под прессом.

Biànyífāng — самый старый ресторан китайской столицы, специализирующийся на утке по-пекински. Был основан в 1416 году. Утку здесь до сих пор готовят в закрытой печи, что делает мясо сочным, а корочку хрустящей.