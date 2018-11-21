Какое жилье можно купить за пять миллионов рублей

Думаете, если у вас в кармане лежит пять миллионов рублей, вы можете считать, что пришли к успеху?! Представьте, как бы вы распорядились этими деньгами?.. Отправились бы в кругосветное путешествие? Стали бы покупать бриллианты и дорогие автомобили? Или задумались бы о недвижимости?

Допустим, вы решили приобрести дом или квартиру заграницей. Давайте посмотрим, чем отличается жилье за пять миллионов рублей в разных странах. Так, в Лос-Анджелесе за эту сумму можно купить только участок, в Париже — маленькую квартиру, занимающую всего шесть квадратных метров, зато в Болгарии можно стать обладателем апартаментов площадью больше 80 квадратных метров…