В заброшенном карьере открыли пятизвездочный отель

В пригороде Шанхая открылся пятизвездочный отель. Гостиницу построили в крайне необычном месте, а именно в заброшенном промышленном карьере. На месте котлована раньше занимались добычей угля. Долгое время он находился в заброшенном состоянии, потому что место совершенно не соответствовало современным экологическим стандартам. Но теперь все изменилось и строительство в карьере стало возможным.

Ультрасовременная гостиница уже открылась для постояльцев. В среднем номер здесь обойдется в 500 долларов за сутки пребывания. Самый изысканный номер при этом стоит 14 тысяч долларов.

В строительстве отеля в том числе принимал участие и знаменитый архитектор Мартин Йохман. Именно он является одним из создателей знаменитой гостиницы Burj Al Arab Jumeirah в форме паруса, которая находится в Дубае.

Как выглядит новое творение знаменитого архитектора — смотрите в нашей фотогалерее.