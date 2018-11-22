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В заброшенном карьере открыли пятизвездочный отель 

Рамблер 8 часов назад
В пригороде Шанхая открылся пятизвездочный отель. Гостиницу построили в крайне необычном месте, а именно в заброшенном промышленном карьере. На месте котлована раньше занимались добычей угля. Долгое время он находился в заброшенном состоянии, потому что место совершенно не соответствовало современным экологическим стандартам. Но теперь все изменилось и строительство в карьере стало возможным.
Ультрасовременная гостиница уже открылась для постояльцев. В среднем номер здесь обойдется в 500 долларов за сутки пребывания. Самый изысканный номер при этом стоит 14 тысяч долларов.
В строительстве отеля в том числе принимал участие и знаменитый архитектор Мартин Йохман. Именно он является одним из создателей знаменитой гостиницы Burj Al Arab Jumeirah в форме паруса, которая находится в Дубае.
Как выглядит новое творение знаменитого архитектора — смотрите в нашей фотогалерее.
Места , Фото
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