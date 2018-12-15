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Реальные снимки поверхности Марса 

Рамблер 8 часов назад
Эти высококачественные и очень красивые снимки разбивают классическое представление о том, что поверхность Марса сплошь окрашена красным цветом.
Даже в древности, глядя на небо, люди легко могли найти эту планету по ее необычному окрасу. А также слагали легенды: Марс с далеких времен ассоциируют с войной из-за кровавого цвета.
С дальнего угла обзора поверхность этой планеты действительно рыжевато-красная из-за цвета пыли, который содержится в ее атмосфере. Вблизи же — совсем другое дело. Марс представляет собой смесь коричневого, золотого, бурого и даже немного зеленого цветов.
А вот небо действительно для человеческого глаза приобретает кроваво-красный цвет. Все дело в частичках пыли на поверхности планеты.
Некоторые из фотографий, выполненных самыми современными приборами, в нашей галерее.
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