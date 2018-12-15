Реальные снимки поверхности Марса

Эти высококачественные и очень красивые снимки разбивают классическое представление о том, что поверхность Марса сплошь окрашена красным цветом.

Даже в древности, глядя на небо, люди легко могли найти эту планету по ее необычному окрасу. А также слагали легенды: Марс с далеких времен ассоциируют с войной из-за кровавого цвета.

С дальнего угла обзора поверхность этой планеты действительно рыжевато-красная из-за цвета пыли, который содержится в ее атмосфере. Вблизи же — совсем другое дело. Марс представляет собой смесь коричневого, золотого, бурого и даже немного зеленого цветов.

А вот небо действительно для человеческого глаза приобретает кроваво-красный цвет. Все дело в частичках пыли на поверхности планеты.

Некоторые из фотографий, выполненных самыми современными приборами, в нашей галерее.