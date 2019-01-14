Как на самом деле выглядит Россия

Если вы устали от шумного большого города, то вам обязательно нужно взглянуть на эти фотографии.

Саше Гром очень нравится фотографировать жителей небольших городков России. Благодаря ее фотографиям, можно выйти за пределы мегаполиса и увидеть, что же происходит за десятки километров от крупных городов.

Безусловно, у российских городков есть свой шарм. На необъятной территории нашей страны таких населенных пунктов невероятно много. Но излюбленным местом для Сашиных фотографий является Татарстан.

Маленькие продовольственные магазинчики, деревянные дома, дети, играющие во дворах, бабушки на лавочках, ларьки, поля и леса: все это как будто никогда не менялось за долгие годы.

"Не люблю выставлять места в некрасивом свете. Стараюсь подать их по-доброму!", — признается Саша в интервью журналу "Татарстан".

Когда вы увидите эти фотографии, вам захочется собрать вещи и уехать в меленький городок, чтобы самим почувствовать романтику окраин.