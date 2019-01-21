Суперлуна изумила пользователей Сети

С половины седьмого до почти 10 часов утра можно было наблюдать яркое астрономическое событие — полное лунное затмение, когда спутник Земли оказывается в наиболее близкой точке своей орбиты и зримо увеличивается в размерах. А красноватый оттенок Луны связан с тем, что она оказалась на одной линии с нашей планетой и Солнцем. Поэтому на нее падает тень Земли вместе с солнечными лучами.

Полное затмение смогли увидеть жители Калининградской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской области, северных районов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Впрочем, и в других районах нашей тсраны оно было хорошо видно. Это первое суперлуние нового года. Второе произойдет 19 февраля.

Фотографии суперлуны — в нашей галерее.