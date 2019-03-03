Лучшие фото со всего мира, снятые на iPhone

Любители продукции Apple заявляют, что камера в их телефоне ничуть не хуже профессиональной. Глядя на эти яркие фотографии, можно сказать, что они правы.

Конечно, эти фото красивые не только благодаря гаджету, но и креативности создателей. Своими снимками, сделанными на телефон, они в очередной раз доказывают, что гениальное — просто.

Пойманные моменты и сочные цвета передают неповторимое настроение. Даже капли на стекле становятся чем-то совершенно необычным в объективе смартфона.

Фотографии были сделаны разными людьми из США, Германии, Сингапура, Израиля и Белоруссии.

Особенно хорошо получился любопытный енот, который выглядывает из старого дерева. Автор фотографии Блейк Марвин стал победителем фотоконкурса Apple. Это фото, как и фотографии остальных победителей, разместили в Instagram-аккаунте фирмы.

"Это изображение потребовало большого терпения и хорошего тайминга ", — отметил фотограф Остин Манн.

Эти снимки доказывают, что в время путешествия смартфон с хорошей камерой просто необходим.