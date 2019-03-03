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Лучшие фото со всего мира, снятые на iPhone 

Рамблер 5 часов назад
Любители продукции Apple заявляют, что камера в их телефоне ничуть не хуже профессиональной. Глядя на эти яркие фотографии, можно сказать, что они правы.
Конечно, эти фото красивые не только благодаря гаджету, но и креативности создателей. Своими снимками, сделанными на телефон, они в очередной раз доказывают, что гениальное — просто.
Пойманные моменты и сочные цвета передают неповторимое настроение. Даже капли на стекле становятся чем-то совершенно необычным в объективе смартфона.
Фотографии были сделаны разными людьми из США, Германии, Сингапура, Израиля и Белоруссии.
Особенно хорошо получился любопытный енот, который выглядывает из старого дерева. Автор фотографии Блейк Марвин стал победителем фотоконкурса Apple. Это фото, как и фотографии остальных победителей, разместили в Instagram-аккаунте фирмы.
"Это изображение потребовало большого терпения и хорошего тайминга ", — отметил фотограф Остин Манн.
Эти снимки доказывают, что в время путешествия смартфон с хорошей камерой просто необходим.
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Места , Фото , Apple
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