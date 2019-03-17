Самые нелепые гостиничные номера в фотоподборке

Эти фотографии вы вряд ли найдете на сайтах сервисов бронирования отелей. Это информация, которую вам точно не скажет ни один портье. Закулисье гостиничной жизни, обратная сторона медали бронирования номеров в дешевых (и не очень) отелях.

Шторы, за которыми скрывается стена и никаких окон, зона отдыха на втором этаже без возможности на него подняться и другие нелепости, которые, казалось бы, просто не могут действительно существовать, есть на самом деле.

Мы собрали в нашей фотогалерее, пожалуй, одни из самых странных гостиничных номеров. Их посетителям ничего не оставалось, как недоуменно запечатлеть нюансы интерьера.

Самые дикие, неразумные и странные вещи, которые когда-либо встречались посетителям самых разнообразных отелей — в фотоподборке.