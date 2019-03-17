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Самые нелепые гостиничные номера в фотоподборке 

Рамблер 8 часов назад
Эти фотографии вы вряд ли найдете на сайтах сервисов бронирования отелей. Это информация, которую вам точно не скажет ни один портье. Закулисье гостиничной жизни, обратная сторона медали бронирования номеров в дешевых (и не очень) отелях.
Шторы, за которыми скрывается стена и никаких окон, зона отдыха на втором этаже без возможности на него подняться и другие нелепости, которые, казалось бы, просто не могут действительно существовать, есть на самом деле.
Мы собрали в нашей фотогалерее, пожалуй, одни из самых странных гостиничных номеров. Их посетителям ничего не оставалось, как недоуменно запечатлеть нюансы интерьера.
Самые дикие, неразумные и странные вещи, которые когда-либо встречались посетителям самых разнообразных отелей — в фотоподборке.
Места , Фото
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