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Зачем популярные Instagram-блогеры ездят в Припять 

Рамблер 5 часов назад
После выхода сериала "Чернобыль" от HBO про аварию на Чернобыльской АЭС, вновь стали популярны туры в Припять. И если одни ищут там историю и мистику, то другие просто едут для красивых и необычных фото для соцсетей.
На волне популярности этой аварии многие блогеры решили поддержать всеобщий интерес и тоже поехали исследовать Припять. Некоторые решают просто сфотографироваться на фоне заброшенного города, а другие делают откровенные фотографии.
Многие ученые утверждают, что сегодня находиться в Припяти даже несколько часов опасно. Кроме того, в самом сериале зрителей предостерегали об оставшемся радиационном фоне, и даже показывали подвалы, где хранится одежда ликвидаторов. Она до сих пор превышает безопасный уровень рентген.
Пользователи Сети разделились на две части: одни осуждают блогеров за то, что они оскверняют память жертв катастрофы и ликвидаторов. Комментаторы считают, что таким образом потомки оскорбляют подвиг людей, которые спасли их жизни. Другие пользователи говорят, что в этом нет ничего такого, а самое главное в том, что молодые люди до сих пор помнят о страшной аварии.
Комментарии
Места , Фото
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