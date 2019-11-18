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Личное пространство мечты в гаражных кооперативах 

BigPicture.ru 2 часа назад
В 1960-х годах во дворах по всему Советскому Союзу вырастают первые частные гаражи. Для автомобилистов северной части страны это не роскошь, а единственная возможность сохранить любимую машину в условиях вечной мерзлоты. Активное освоение севера сопровождалось стремительным ростом новых поселений. Вереницы капитальных гаражей сразу становятся неотъемлемой частью городского пейзажа.
Небогатый выбор развлечений в молодых городах побудил северян самостоятельно организовывать свой досуг. Сначала в гараж переезжало старое кресло и хромой табурет, потом чайник, запасы пива и телевизор. Со временем хранение автомобиля и запчастей отходит на второй план, а гаражи превращаются в клубы по интересам.
Еще недавно основным мужским хобби была коллективная починка автомобиля. Сегодня водители поручают ремонт профессионалам, а видоизменение гаража становится новым увлечением. Часто владельцы гаражей называют их своими дачами, где вместо огорода — непаханое бетонное поле для экспериментов.
Фотограф Оксана Йозгюр изучила, как жители Надыма строят пространство мечты в гаражных кооперативах.
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Места , Фото
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