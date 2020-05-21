Каждый год в последних числах мая на техасском побережье Мексиканского залива проходит фестиваль Go Topless Jeep Weekend. Точкой притяжения уважающих себя техасцев становится пляж Кристал-Бич, расположенный на полуострове Боливар. Сюда съезжаются парни на больших машинах в сопровождении своих прекрасных дам. Пока мужчины катаются на перегонки по грязи, пьют пиво, жарят барбекю и стреляют в воздух, девушки, скинув купальники, загорают на жарком солнце.

К счастью всех техасцев, в этом году в штате успели снять карантин и фестиваль состоялся. Народ после изнурительного режима самоизоляции отрывался, как в последний раз, так что полиции пришлось изрядно поработать. Если год назад было задержано примерно 80 человек, то в этом, по разным данным, — от 180 до 200. Чаще всего задерживают за пьяные драки, езду без ремня безопасности или в нетрезвом виде. Но в этом году одна из драк переросла в перестрелку, в ходе которой двое получили серьезные ранения.

В галерее "Рамблера" — самые запоминающиеся фотографии разных лет с популярного фестиваля в США.