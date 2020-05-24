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Голые, но в масках: в Вайоминге после карантина открылся стрип-клуб 

BigPicture.ru 7 часов назад
В США начинается постепенное ослабление карантинных мер. Стрип-клуб в Шайенне, штат Вайоминг, открылся после длительного запустения. Танцовщицы выступают обнаженными, но теперь в масках. Хозяйка призналась, что риск заражения все еще есть, однако она вынуждена была снять замок с двери, чтобы стриптизерши могли заработать на жизнь. В стриптиз-клубе The Den посетителям предлагают обработать руки антисептиком, а танцовщицы выступают в масках.
В США от COVID-19 умерло более 90 000 человек, а количество зараженных достигло 1,5 миллионов человек. Тем не менее, в стране начинается постепенное ослабление карантинных мер. Государство дало зеленый свет барам и ресторанам, которые открываются по всей Америке при условии соблюдения строгих правил. В Вайоминге местные власти разрешили открывать стрип-клубы. В штате зарегистрировано 754 заражения и восемь смертей от COVID-19.
Стриптизерши в The Den носят банданы и маски на лицах, тем не менее, безопасную дистанцию девушки не соблюдают: они касаются посетителей и берут у них денежные купюры. Хозяйка заведения Ким Чавес говорит, что полностью не уверена, безопасно ли сейчас открывать клуб, но у нее нет выбора, ведь бары по соседству уже вовсю работают.
Она рассказала, что подчиненным приходилось трудно в условиях пандемии, ведь государство не выделяло помощи для тех, кто работает в сфере развлечений для взрослых. Если бы Ким получила поддержку от государства, то не спешила бы снимать замок с двери своего заведения. Она переживает за танцовщиц и понимает, что им нужно на что-то жить.
Отношение общества к женщинам, работающим в сфере сексуального бизнеса, не самое благоприятное. Стриптизерша, которая растит маленькую дочь, хочет разрушить мифы о плохом влиянии и дурном примере.
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Комментарии 12
Места , Фото , Жизнь после смерти
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