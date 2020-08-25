Испорченная Россия 

Если уж и говорить о национальных чертах русского человека, то фантазии ему не занимать. И находчивость эта вкупе с игривым остроумием распространилась на топонимы. Географические названия примерно в 44% случаев повторяются, и где-то треть — названия по именам, а четверть — по природным явлениям. Тем не менее есть сотни таких названий сел, деревень и рек, которые забыть невозможно.

Уберите детей от экрана, иначе придется долго и неловко объяснять им, над чем именно вы смеетесь. Пусть, согласно устоявшемуся мифу, в СССР секса не было, мы-то знаем: в этих местах его не могло не быть!