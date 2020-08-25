Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Испорченная Россия 

BigPicture.ru 5 часов назад
Если уж и говорить о национальных чертах русского человека, то фантазии ему не занимать. И находчивость эта вкупе с игривым остроумием распространилась на топонимы. Географические названия примерно в 44% случаев повторяются, и где-то треть — названия по именам, а четверть — по природным явлениям. Тем не менее есть сотни таких названий сел, деревень и рек, которые забыть невозможно.
Уберите детей от экрана, иначе придется долго и неловко объяснять им, над чем именно вы смеетесь. Пусть, согласно устоявшемуся мифу, в СССР секса не было, мы-то знаем: в этих местах его не могло не быть!
Видео дня. Две россиянки спихнули с места 8-тонный КамАЗ
BigPicture.ru: последние новости
Чем занимались на пляжах СССР Чем занимались на пляжах СССР Как куртизанки продавали девственность юных дочерей и втягивали наивных девочек в проституцию Как куртизанки продавали девственность юных дочерей и втягивали наивных девочек в проституцию Елизавета Баварская: красавица-королева, которую свела с ума свекровь и убил случайный прохожий Елизавета Баварская: красавица-королева, которую свела с ума свекровь и убил случайный прохожий
Места , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему это наказание считалось самым позорным
Почему это наказание считалось самым позорным
Чем жители СССР удивили немецких оккупантов
Чем жители СССР удивили немецких оккупантов
Кого в 90-е называли насосами
Кого в 90-е называли насосами
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Самые большие города, найденные под водой
11:39
Самые большие города, найденные под водой
Истории Места
Зачем грузин 27 лет хранил авто на балконе
02:18
Зачем грузин 27 лет хранил авто на балконе
Люди
Кота-клептомана, обносящего соседей, сняли на видео
01:22
Кота-клептомана, обносящего соседей, сняли на видео
Безумный мир
Обезьяна и петух устроили побоище
00:56
Обезьяна и петух устроили побоище
Безумный мир
В Москве больше не будет троллейбусов
00:32
В Москве больше не будет троллейбусов
Истории
Рабочие, снимавшие видео, едва спаслись от камнепада
04:13
Рабочие, снимавшие видео, едва спаслись от камнепада
Люди
За что убили Льва Троцкого
03:13
За что убили Льва Троцкого
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение