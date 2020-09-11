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Апокалипсис в США 

Александра Нечаева 11 часов назад
Лесные пожары, охватившие западную часть США, продолжаются. В эпицентре три штата — Вашингтон, Калифорния и Орегон. В Калифорнии пламя захватило площадь более 12 тысяч квадратных километров, огонь вплотную подошел к жилым домам в Сан-Франциско, в штате Орегон уже эвакуировано более 40 тысяч человек.
Пожарные самоотверженно сражаются с огнем, но пламя продолжает распространяться. Власти Орегона заявляют, что по размеру причиненного ущерба нынешние пожары могут оказаться сильнейшими в истории штата, в Калифорнии также заявляют, что подобное бедствие пока не имеет прецедентов.
Из-за пожаров небо подернулось красно-оранжевой мглой, а из-за дымовой завесы в некоторых местах стало настолько темно, что даже днем приходится включать освещение.
Американцы называют происходящее "новым апокалипсисом", фото и видео, появляющиеся в Сети, подтверждают, что картина выглядит весьма устрашающе.
Снимки пугающей действительности — в фотогалерее "Рамблера".
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Места , Фото
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