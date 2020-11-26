5 городов, в которых проще умереть, чем жить 

Удивительное дело: стоит ткнуть пальцем в место на Земле с самым ужасным климатом и сказать, что квартиры там уж точно должны стоить недорого, — и через месяц там вырастет пара многоэтажек, магазин «Магнит» и появятся собственные бомжи. После прочтения этой статьи вы перестанете жаловаться на пробки, смог и отсутствие планетария в вашем районе.

Черапунджи (Индия)

Самое дождливое место в мире находится в индийском штате Мегхалая на границе с Бангладеш. Город лежит на пути приходящих в Индию с юго-запада муссонов, прямо в середине лабиринта гор, которые формируют своеобразную воронку из приходящих облаков.

Среднее количество осадков здесь — около 3 см ежедневно. Но это не означает, что дождь идет в Черапунджи постоянно: пять месяцев почти непрерывных ливней сменяются семью месяцами жаркого сухого сезона.

Сочтя расположение города стратегически удобным, британские колонисты построили в Черапунджи военную базу в начале XIX века. Однако вскоре им пришлось отказаться от этой затеи, так как уровень самоубийств среди английских чиновников, расквартированных в городе, был аномально высок. Военные страдали от депрессии и просились домой в солнечную Англию. На местных жителей климат подобного влияния не оказывал и не оказывает.

Парадоксально, но факт: одной из главных проблем в Черапунджи является нехватка питьевой воды. Гора, на которой расположен город, состоит в основном из известняка, и вся влага благополучно просачивается сквозь породу, чтобы обрушиться наводнением на Бангладеш.

Ла-Ринконада (Перу)

Ла-Ринконада, самое высокогорное поседение Земли, находится в перуанских Андах на высоте 5400 метров в 20 километрах от границы с Боливией. Дневная температура на такой высоте обычно не поднимается выше нуля, а ночью постоянно минусовые температуры.

Здесь не растут пригодные для пищи растения, воздух разрежен, а из-за недостатка кислорода человек очень быстро устает. Жители Ла-Ринконады обитают в похожих на бараки металлических лачугах, ютящихся на горных склонах.

Единственное место в городе, где можно снять комнату, — публичный дом. Никакой санитарной службы здесь нет, как, впрочем, и канализации, а мусор просто выбрасывают на улицы или сжигают. Дороги регулярно заносит грязью и нечистотами, а почва и вода заражены ртутью.

При этом за последнее десятилетие город пережил мощный наплыв населения: после обнаружения в горах золотой жилы сюда приехали около 50 тысяч человек. С 2001 по 2009 год численность горожан выросла на 235%, а за последние шесть лет еще увеличилась вдвое.

Климат Ла-Ринконады не предназначен для постоянного проживания людей: каждый рискует получить здесь болезнь легких, асфиксию, повреждение нервной системы или отравиться токсичными веществами. Крайне отрицательно влияет на человека высота: отеки легких, тромбы, почечная недостаточность — все эти болезни в Ла-Ринконаде обычное дело.

Также жителям города угрожают ледниковые паводки, обрушения шахт, случайные взрывы динамита, утечки химикатов. Местные старатели — фаталисты, и смерть одного из коллег считается хорошим предзнаменованием для остальных. По языческому поверью, поглощение горой человеческого мозга выталкивает золото ближе к поверхности и его становится легче добывать.

Единственное развлечение в городе — это алкоголизм, поэтому уровень смертности в пьяных драках здесь очень высок. Вычеркните это место из планов на медовый месяц.

Джокьякарта (Индонезия)

Вам нужно быстро решить, куда разместить три миллиона человек, оставшихся без крова? Если скажете, что на действующем вулкане, то вы точно слыхали о Джокьякарте (или сошели с ума).

Население острова Ява — 120 миллионов, и подавляющее большинство из них живет в непосредственной близости от активных вулканов. Самыми смелыми можно назвать жителей Джокьякарты, древней столицы Индонезии, построенной на вулкане Мерапи.

По сложным историческим причинам (настолько же сложным, насколько и скучным, поэтому просто поверьте нам на слово) Джокьякарта, входя в состав Индонезийской республики, тем не менее сохраняет независимость и управляется султаном. Возможно, власти Индонезии посмотрели на вулкан и решили, что местные жители и так натерпелись бед (или натерпятся с первым же извержением, которые здесь постоянно), поэтому просто оставили их в покое.

Народ Джокьякарты — около 400 тысяч крестьян и один гигантский вулкан, регулярно извергающий лаву, пепел и ядовитый газ. Извержения обычно сопровождаются землетрясениями, а в 2006 году одно даже вызвало цунами.

По иронии судьбы вулкан — главная причина пребывания здесь человека. Местные жители поклоняются Мерапи как божеству. И он не только забирает жизни, но и одаривает своих последователей. Благодаря вулканической активности почва на Мерапи чрезвычайно плодородная. Жители Джокьякарты свысока поглядывают на своих соседей с острова Борнео, чье сельское хозяйство скудно, а вулканы настолько жалкие, что даже никого не убили за последнее время.

Сан-Педро-де-Атакама (Чили)

Городок, расположенный на краю пустыни Атакама, самого безводного места на Земле, является третьим по посещаемости туристическим центром Чили. Готовы поспорить, многие приезжают сюда, чтобы просто понять, зачем было строить город там, где нет воды и растительности и никогда не идет дождь. Это не преувеличение.

Необычное сочетание систем давления и геологических особенностей делает образование облаков над пустыней в буквальном смысле невозможным. Даже микробы не живут в Атакаме, и, если вы умрете посреди пустыни, ваше тело не сгниет. Звучит обнадеживающе, правда?

В окрестностях Сан-Педро-де-Атакамы вода все же есть, но она совершенно непригодна к использованию, так как отравлена мышьяком. Его содержание превышает смертельную дозу в 60 раз. Поэтому для туристов в городке построен завод по фильтрации воды, так что шансы дожить до конца отпуска здесь вполне приличные. Что до местных жителей, то за столетия у них в организме выработался иммунитет к мышьяку.

Что же привлекает туристов в этот городок? Мы и сами не знаем. Ночной жизни здесь нет, местные законы запрещают ночные кутежи и пьянство. Смотреть в окрестностях города можно лишь на безлюдные склоны причудливой формы и кратеры.

Некоторые говорят, что природа Атакамы похожа на поверхность Марса или Земли после апокалипсиса, а некоторые — что по уровню засушливости это место сравнится с самым могучим похмельем, когда-либо испытанным человеком. Если это действительно так, то мы не хотим туда ехать.

Даллол (Эфиопия)

Сегодня Даллол — город-призрак, но еще 50 лет назад здесь жили люди. В 60-е годы прошлого века некая американская компания решила добывать карбонат калия на удобрения, но после двухлетних разработок, в течение которых рабочие в основном долбили лаву и обсуждали маму директора компании, производство было свернуто.

Прогноз погоды в Даллоле мог бы претендовать на «Оскар» в номинации «Фильм-катастрофа». Постоянные землетрясения, вулканическая активность, песчаные бури, подземные озера кислоты, аномально жаркая температура и почва, совершенно непригодная к выращиванию чего бы то ни было, — вот что могло быть написано в туристическом путеводителе по Даллолу, если бы он существовал.

Тем не менее Афарская котловина, в которой располагается город, считается одним из мест зарождения человечества. Узнав об этом месте чуть больше, понимаешь, почему наши предки предпочли расселиться в более благоприятные места.