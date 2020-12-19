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Как живут люди в подземном городе в Австралии 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В Австралии есть подземный город Кубер-Педи, который представляет из себя пустыню. Под ней жители вырыли множество шахт и подземных жилищ. Благодаря своей самобытности место привлекает туристов. В галерее "Рамблера" показаны самые яркие фотографии местных жителей и туристов.
В городе сохраняется очень жаркий климат пустыни. Средняя температура здесь достигает 27,8 градусов. Самые жаркие месяцы — декабрь, январь и февраль. В это время температура достигает 34-36 градусов по Цельсию.
Исторически жители Кубер-Педи жили под землей. Они рыли себе жилища из-за неблагоприятных погодных условий: песчаных бурь и высокой температуры днем. Так как многие жители города работали на шахтах, проход туда был прямо из подземных домов.
Существует два типа подземного жилища: натуральное и современное. В первом случае квартиру просто вырывают, а стены и потолок покрывают клеем ПВА, чтобы ничего не растеклось. Во втором случае помещение обшивают гипсокартоном. Раньше в квартирах делали только два окна, из-за того, что больше окон не сохраняли холод в доме.
В современных квартирах есть все удобства: водопровод, электричество, канализация. Сейчас в некоторых жилищах даже ставят кондиционеры.
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