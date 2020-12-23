Самые охраняемые объекты в мире 

Есть на нашей планете места, куда простым людям попасть крайне затруднительно. А если уж быть совсем честными, то практически невозможно. Эти секретные объекты настолько хорошо охраняются, что шанс попасть на их территорию практически равен нулю. О том, что это за места, читайте в материале «Рамблера».

Зона 51, США

Об этой секретной базе известно многим: ходят слухи, что здесь изучают все, что связано с пришельцами с других планет и хранят все данные о контактах с ними. Несмотря на известность, найти Зону 51 невозможно даже на самых подробных картах. Сфотографировать ее сверху невозможно, поскольку пространство над территорией полностью закрыто, а на земле по периметру базы расположены щиты с предостерегающими надписями о том, что дальше находится опасная зона. Стоит ли говорить о численности охраны?

Всемирное семенохранилище, Норвегия

В этом своеобразном амбаре, построенном в 2009 году на острове Шпицберген хранятся 250 миллионов образцов семян со всего мира на случай, если из-за природных катастроф или войн человечество утратит аграрные культуры. Это практически идеальное место: вокруг океан, на острове нет сейсмологической активности, а сам «агробанк» находится на высоте 130 м над уровнем моря.

База ВВС Менвит-Хилл, Великобритания

Секретная база была построена в 1954 году и использовалась для перехвата сигналов из СССР во время холодной войны. Что происходит на территории этого объекта в наши дни, доподлинно никому не известно. Говорят, что по сей день это центр сбора разведданных со всего мира, а также ходят слухи, что отсюда ведут слежку за международными группировками террористов. Так это на самом деле или нет узнать не получится: базу строго охраняют.

Iron Mountain, США

Изначально здесь располагалась известняковая шахта, из которой потом и был создан гигантский подземный комплекс. Этот бункер, расположенный на 65 метрах под землей, стал хранилищем самых дорогих вещей и секретов многих влиятельных людей мира. Этот же бункер пригодится и на случай ядерного взрыва. За безопасность бункера отвечает вооруженная охрана, также здесь установлена наилучшая система видеонаблюдения. Внутрь попасть можно, лишь пройдя биометрический контроль.

Секретные архивы Ватикана

Чтобы попасть в эту самую большую закрытую библиотеку в мире, нужно обязательно быть научным сотрудником. Да и их пускают не всех. В архивах Ватикана хранятся все документы римских пап, начиная с VIII века. Это богатство серьезно охраняется.

Секретные хранилища церкви Мормонов, Гранитная гора, США

Здесь хранится множество уникальных документов, принадлежащих Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Чтобы ценнейшие бумаги оставались в порядке, в хранилище налажена система климат-контроля и оборудовано тепловыми датчиками. Также в помещении установлены датчики движения и многотонные двери, способные выдержать даже ядерный взрыв.

Хранилище золотых запасов США в Форт-Ноксе

Эксперты полагают, что здесь находится более 5 тонн золотых резервов США. Неудивительно, что охраняют хранилище с невероятной серьезностью. Оно окружено четырьмя заборами (два из которых высоковольтные), по всему периметру установлены видеокамеры, а также выставлена вооруженная охрана. Вход в хранилище защищает многотонная дверь, стены сделаны из гранита, их толщина около двух метров, крыша взрывоустойчивая. Чтобы попасть в хранилище, необходимо ввести код на двери, который целиком никому не известен: он разделен между несколькими людьми, каждый знает лишь свою часть.