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Лучшие фотографии дикой природы 2020 года 

Диана Товсепова 1 час назад
Объявлены победители ежегодного конкурса фотографий дикой природы «Nature Photographer of the Year 2020» (NPOTY). Главный приз за лучший снимок составит € 3000, а победители в дополнительных категориях получат другие денежные призы и фотооборудование.
Абсолютным победителем конкурса стал фотограф Роберто Марчегиани, получивший главный приз и звание «Фотограф года 2020». Снимок был сделан в национальном парке Накуру, Кения. Интересно, что Марчегиани отправился на специальное сафари в сезон дождей, чтобы получить больше шансов "поймать" хорошее освещение.
Роберто и его друзья незадолго до заката заметили жирафов, проходящих перед лесом. Длиннофокусный объектив позволил фотографу буквально заглянуть вглубь леса. Однако он сфокусировался не на жирафах, а на определенной точке леса. При этом ему удалось сделать акцент на маленьком жирафе, использовав для размытия растительности максимально широкую диафрагму.

«В конце концов я был вознагражден своим упрямством: жирафы прошли именно в нужном мне месте. Сцена напомнила мне пейзаж юрского периода, где травоядный динозавр находится в том же положении, что и жираф», — рассказал победитель.

Кто еще победил

В этом году судьи выбирали лучшие фото природы из рекордных 19 547 изображений от фотографов из более чем 95 разных стран. Джо-Энн МакАртур одержал победу в категории «Человек и природа», Рубен Перес Ново в категории «Другие животные», Радомир Якубовски в категории «Растения и грибы» и Пол Хермансен в категории «Искусство природы».
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Комментарии 8
Места , Фото , Рубен Перес
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