Лучшие фотографии дикой природы 2020 года 

Объявлены победители ежегодного конкурса фотографий дикой природы «Nature Photographer of the Year 2020» (NPOTY). Главный приз за лучший снимок составит € 3000, а победители в дополнительных категориях получат другие денежные призы и фотооборудование.

Абсолютным победителем конкурса стал фотограф Роберто Марчегиани, получивший главный приз и звание «Фотограф года 2020». Снимок был сделан в национальном парке Накуру, Кения. Интересно, что Марчегиани отправился на специальное сафари в сезон дождей, чтобы получить больше шансов "поймать" хорошее освещение.

Роберто и его друзья незадолго до заката заметили жирафов, проходящих перед лесом. Длиннофокусный объектив позволил фотографу буквально заглянуть вглубь леса. Однако он сфокусировался не на жирафах, а на определенной точке леса. При этом ему удалось сделать акцент на маленьком жирафе, использовав для размытия растительности максимально широкую диафрагму.

«В конце концов я был вознагражден своим упрямством: жирафы прошли именно в нужном мне месте. Сцена напомнила мне пейзаж юрского периода, где травоядный динозавр находится в том же положении, что и жираф», — рассказал победитель.

Кто еще победил