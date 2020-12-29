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Экстремальные морозы превратили Новосибирск в «город-призрак» 

BigPicture.ru 13 часов назад
В этом году настоящие сибирские морозы пришли в Новосибирск только накануне Нового года. Они начались с явным опозданием и, наверное, поэтому сразу решили наверстать упущенное. Зима, ударив сорокоградусными холодами, сначала прекратила столицу Западной Сибири в сказку, а затем в жутковатый призрачный город, безлюдный и затянутый морозным туманом.
Несмотря на то что сибиряки люди бывалые и морозами их не испугаешь, -40 градусов даже для них — это слишком. Немудрено, что жители Новосибирска предпочитают сидеть по домам и без надобности на улице не появляться. Из-за этого город опустел и стал выглядеть еще более мистическим.
Но не все заперлись в домах и офисах, пережидая морозы. Известный сибирский фотограф Вадим Махоров воспользовался замечательной возможностью сделать редкие кадры парализованного холодами огромного города. Вооружившись камерой и квадрокоптером, он отправился на туманные заснеженные улицы и площади Новосибирска, а потом поделился результатами своей работы в инстаграме.
Поделились своими снимками и другие жители города, не испугавшиеся мороза и решившие сохранить воспоминания об этой зиме на снимках.
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Места , Фото
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